Hertha BSC ohne Probleme in Runde zwei

Mit vier Partien ist der DFB-Pokal der Frauen in die neue Saison gestartet. Dabei standen sich am heutigen Samstag ausschließlich in der Regionalliga beheimatete Teams gegenüber. Hertha BSC besiegte den ATS Buntentor 5:0 (2:0). Ebenfalls 5:0 (1:0) schlug der Karlsruher SC die SV Elversberg. In den späteren Spielen behielt zunächst Fortuna Köln beim 3:1 (2:1) über den TuS Issel die Oberhand. Im letzten Spiel des Tages gewann Wacker Mecklenbeck beim VfR Warbeyen 4:3 (1:1, 1:1, 0:0) im Elfmeterschießen.

Hertha BSC landete im Duell gegen den ATS Buntentor einen 5:0-Kantersieg. Der Doppelschlag von Elfie Wellhausen (7.) und Aurelia Haesler (9.) brachte den Hauptstadtklub schon früh auf die Siegerstraße. In der zweiten Halbzeit legten nochmal Wellhausen (68.), Senanur Yavuz (86.) und Luisa Pausch (90.) zum souveränen Weiterkommnen nach.

Wenig später regnete es auch in Karlsruhe Tore. Pia Züfle (44.) markierte spät im ersten Abschnitt den Führungstreffer für den KSC. Laureen Deckenbach (53.), Melissa Zweigner-Genzer (73.), Paulina Rothenberger (87.) und Mathilda Dillmann (88.) erhöhten nach Wiederanpfiff zum deutlichen Sieg.

Fortuna Köln dreht das Spiel gegen Tus Issel

Deutlich enger verlief das Spiel im Kölner Südstadion zwischen Fortuna Köln und dem TuS Issel. Zunächst traf Anne Blesius früh für die Gäste (11.). Fortuna verdaute den Rückstand gut und drehte die Partie durch einen Doppelpack von Vivien Schwing (28., 37.) noch vor der Pause. Dabei blieb es bis kurz vor dem Schlusspfiff. In der Nachspielzeit (90.+4) setzte Selma Fohrer mit ihrem Treffer zum 3:1 den Schlussakkord.

Im abschließenden Samstagsspiel erreichte Wacker Mecklenbeck die zweite Runde. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Pia Haack die Gäste in der 72. Minute. Doch tief in der Nachspielzeit schlug der VfR Warbeyen zurück. Ex-Juniorinnen-Nationalspielerin Jule Dallmann glich Sekunden vor dem Schlusspfiff (90.+10) noch aus. Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung zugunsten der Gäste. Für Warbeyen trafen Hendrina van Walsem, Dallmann und Jolina Opladen, für Wacker warenKatrin Große-Scharmann, A. Iliadi, Haack und Neele Kesse erfolgreich.