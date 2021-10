Hertha BSC: Hartmann gegen Ex-Klub

Für Michael Hartmann, U 19-Trainer von Hertha BSC, kommt es in der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga am Freitag (ab 15.30 Uhr) zum Wiedersehen mit dem FC Hansa Rostock, den er in der Saison 2009/2010 zur Deutschen Meisterschaft geführt hatte. Gegen den Aufsteiger soll die optimale Bilanz von vier Siegen aus vier Spielen ausgebaut werden. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Bis zum ersten Saisonerfolg in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse musste sich der FC Hansa Rostock ein wenig gedulden. Nach dem 0:1 gegen den Eimsbütteler TV unterlag der Aufsteiger auch bei der SG Dynamo Dresden (1:2). Im DFB-Pokal der Junioren gelang den Rostockern aber beim Süd/Südwest-Staffelvertreter 1. FC Heidenheim ein 4:0. Anschließend ging der FC Hansa auch in der Liga (4:2 gegen den FC Viktoria Berlin) als Sieger vom Feld. Es folgten ein 2:2 gegen den VfL Wolfsburg und ein 1:2 beim SV Werder Bremen. Zuletzt setzte sich der FC Hansa in der Nachholpartie beim Halleschen FC 5:0 durch. Das Optimum von zwölf Punkten aus vier Spielen steht für Hertha BSC zu Buche. Die Hauptstädter führen die Tabelle in der Staffel Nord/Nordost allerdings nicht an, weil der FC Energie Cottbus wegen zweier bereits mehr absolvierter Partien auf 16 Zähler kommt. Die Berliner gingen bislang aus den Duellen mit dem VfL Wolfsburg (2:1), dem SV Werder Bremen (5:2), 1. FC Union Berlin (3:0) und Hannover 96 (2:1) als Sieger hervor. Zwölf Treffer bedeuten trotz weniger absolvierter Begegnungen schon jetzt hinter Holstein Kiel (14) und Hansa Rostock (13) den drittbesten Wert.

Die Trainer: Der Name Uwe Ehlers ist eng mit dem FC Hansa Rostock verbunden. Nachdem er zunächst selbst im Nachwuchs der "Kogge" ausgebildet wurde, schaffte der heute 46-Jährige den Sprung in den Profibereich und absolvierte für den Traditionsverein aus Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 79 Spiele in der Bundesliga sowie 36 Einsätze in der 2. Bundesliga. Nach weiteren Stationen beim TSV 1860 München, FC Augsburg, FC Erzgebirge Aue und VfL Osnabrück kehrte Ehlers im Sommer 2009 als Spieler der zweiten Mannschaft nach Rostock zurück. Dort schlug er auch 2011 zunächst als Assistent seine Trainerlaufbahn ein. Nach zwei Jahren als Chefcoach bei der U 15 ist Ehlers seit Juli 2014 als Co-Trainer der Profis tätig. Seit Januar 2020 ist er zusätzlich für die U 19 verantwortlich. Ex-Nationalspieler Michael Hartmann (47), der zwischen 1994 und 2005 als Profi in 153 Bundesligaspielen für Hertha BSC am Ball war, arbeitet seit 2013 im Nachwuchsbereich der Berliner. Mit der U 19 von Hertha BSC gewann der ehemalige Nationalspieler 2015 den DFB-Pokal der Junioren (1:0 im Endspiel gegen den FC Energie Cottbus) und 2018 auch erstmals die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Acht Jahre zuvor hatte Hartmann diesen Titel bereits mit der U 19 von Hansa Rostock gewonnen. Von 2005 bis 2008 war er zuvor auch selbst für den FC Hansa aktiv, beendete dort auch seine Profikarriere.

Die Bilanz: Mit dem FC Hansa Rostock und Hertha BSC stehen sich zwei Gründungsmitglieder der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren-Bundesliga gegenüber. Weil die Rostocker zwischenzeitlich allerdings für einige Jahre nicht in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse vertreten waren (2015 bis zum zurückliegenden Sommer), kam es dort bislang zu 24 direkten Aufeinandertreffen. Das bislang jüngste Duell in der Meisterschaft fand am 28. Februar 2015 statt, als Dominik Pelivan (jetzt beim Chemnitzer FC), Farid Abderrahmane (1. FC Lokomotive Leipzig) und Tahsin Cakmak (Tennis Borussia Berlin) die Berliner zu einem 3:0 schossen. Inklusive der beiden Vergleiche im DFB-Pokal der Junioren spricht die Bilanz mit 13 Siegen, acht Unentschieden und fünf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 66:39 klar für Hertha BSC.

Die Stimmen: "Hertha BSC leistet schon seit vielen Jahren hervorragende Nachwuchsarbeit und stellt in diesem Jahr für mich die beste Mannschaft in der Staffel Nord/Nordost", sagt Rostocks Trainer Uwe Ehlers im Gespräch mit DFB.de. "Das bedeutet, dass wir nichts zu verlieren haben. Daher erwarte ich einen mutigen und unbekümmerten Auftritt von uns. Mit hoher taktischer Disziplin können wir auch gegen die Berliner bestehen." Hertha-Trainer Michael Hartmann freut sich auf das Gastspiel an der Ostsee. "Ich habe viele Jahre in Rostock gelebt, gespielt und bin dort auch Trainer geworden", betont er gegenüber DFB.de. "Ich fahre immer wieder gerne an die Küste. Mit Hansas Nachwuchsleiter Stefan Beinlich, der in Berlin und Rostock auch ein Mitspieler von mir war, bin ich gut befreundet", so der 47-Jährige weiter. "Die U 19 von Rostock agiert viel über ihr Umschaltspiel und die schnellen Außenbahnspieler. Sie werden uns sehr viel abverlangen."

Die personelle Situation: Während der FC Hansa voraussichtlich auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann, muss Hertha BSC auf einige Spieler verzichten. Innenverteidiger Quentin Seidel, Außenverteidiger Sinan Akan (Aufbautraining nach Rückenverletzung) und Torhüter Paul Krause (Meniskus-OP) stehen nicht zur Verfügung.

