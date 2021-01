Hermann Winkler neuer DFB-Vizepräsident

Auf seiner Sitzung am heutigen Freitag hat das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) Hermann Winkler als Nachfolger von Erwin Bugár mit sofortiger Wirkung als Vizepräsidenten in das DFB-Präsidium berufen. Winkler war zuvor am 21. Januar 2021 durch das Präsidium des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) zum neuen kommissarischen NOFV-Präsidenten gewählt worden. Die Wahl Winklers erfolgte aufgrund des Todes des vorigen NOFV-Präsidenten Bugár, der zugleich als Vizepräsident dem DFB-Präsidium angehört hatte.

Mit seiner Entscheidung folgte das DFB-Präsidium dem Antrag des NOFV.