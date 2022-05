Hermann-Neuberger-Preis für SSC Freisen

An der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken fand heute im Rahmen einer Feierstunde die Verleihung des Hermann-Neuberger-Preises 2021 statt. Für vorbildliche Jugendarbeit wurden dabei die Volleyballer des SSC Freisen mit dem Hauptpreis geehrt. Die Ringer des ASV Hüttigweiler und die Handballer der DJK Sankt Michael Marpingen erhielten je eine Hermann-Neuberger-Plakette. Über Hermann-Neuberger-Medaillen durften sich diesmal Shotokan Saarwellingen (Karate) sowie die Radsportler von RSF Phönix Riegelsberg und des RV Hirzweiler freuen.

Der von der DFB-Stiftung Egidius Braun gestiftete Preis für soziales Engagement und Integration ging dieses Mal an drei Vereine beziehungsweise Projekte: "Karate ohne Grenzen" sowie die beiden Fußballklubs SV Scheuern und SF Köllerbach. Insgesamt wurden damit Preisgelder im Wert von 27.500 Euro verliehen.

Der Hermann-Neuberger-Preis, der vom Landessportverband für das Saarland (LSVS), der ARAG-Sportversicherung und der Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung ins Leben gerufen wurde, ist benannt nach dem gebürtigen Saarländer Dr. h. c. Hermann Neuberger. Neuberger war von 1975 bis zu seinem Tod am 27. September 1992 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und darüber hinaus von 1974 bis zu seinem Tod Vizepräsident des Fußball-Weltverbandes FIFA, für den er unter anderem als Organisationschef mehrerer Weltmeisterschaften fungierte. In Gedenken an Hermann Neuberger werden einmal im Jahr saarländische Sportvereine und -verbände mit vorbildlicher Jugendförderung und Leistungssportentwicklung beziehungsweise mit vorbildlichem sozialem Engagement mit dem Hermann-Neuberger-Preis bedacht.