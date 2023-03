Hermann-Neuberger-Preis 2022 geht an SV 07 Elversberg

Der Hermann-Neuberger-Preis 2022 geht an die SV 07 Elversberg. Für vorbildliche Jugendarbeit in der Sparte Frauenfußball bekommt der Klub den Hauptpreis, den er sich mit der Saarbrücker Rudergesellschaft Undine teilt.

Hermann-Neuberger-Plaketten erhalten diesmal die Saarland Hurricanes (American Football) und der Windsurf-Club Saar. Über Hermann-Neuberger-Medaillen dürfen sich zudem der PSV Saar mit seiner Badminton-Abteilung und die Vereinsgemeinschaft Oberthal mit einem gemeinsamen Projekt von fünf Vereinen freuen. Insgesamt werden 23.000 Euro an die sechs genannten Preisträger ausgeschüttet.

Der von der DFB-Stiftung Egidius Braun gestiftete Preis für soziales Engagement und Integration geht dieses Mal zu gleichen Teilen an die Leichtathletik-Abteilung des TV Püttlingen und das Biathlon Team Saarland. Als Preisgeld stellt die Stiftung dafür 5000 Euro zur Verfügung.

Preisverleihung am 10. Mai in Saarbrücken

Der Hermann-Neuberger-Preis, der vom Landessportverband für das Saarland (LSVS), der ARAG-Sportversicherung und der Erwin Himmelseher Assekuranz-Vermittlung ins Leben gerufen wurde, ist benannt nach dem gebürtigen Saarländer Dr. h. c. Hermann Neuberger. Neuberger war von 1975 bis zu seinem Tod am 27. September 1992 Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und darüber hinaus von 1974 bis zu seinem Tod Vizepräsident des Fußball-Weltverbandes FIFA, für den er unter anderem als Organisationschef mehrerer Weltmeisterschaften fungierte.

In Gedenken an Hermann Neuberger werden einmal im Jahr saarländische Sportvereine und -verbände mit vorbildlicher Jugendförderung und Leistungssportentwicklung beziehungsweise mit vorbildlichem sozialem Engagement mit dem Hermann-Neuberger-Preis bedacht. Die diesjährige Preisverleihung findet am Mittwoch, 10. Mai 2023, ab 17 Uhr an der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken statt.

