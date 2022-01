Herberger-Urkunden: Heute noch bewerben!

Als jüngstes von sechs Kindern erblickte Sepp Herberger am 28. März 1897 in Mannheim das Licht der Welt. 125 Jahre später werden kommendes Frühjahr die Sepp-Herberger-Urkunden in der Hauptstadtrepräsentanz der Deutschen Telekom in Berlin vergeben. Engagierte Fußballorganisationen und Justizeinrichtungen können sich online um die begehrte Auszeichnung bewerben. Bewerbungsschluss ist am heutigen Sonntag, 16. Januar 2022.

Das Preisgeld wurde erhöht und beträgt nun - passend zum besonderen Anlass - 125.000 Euro. Mit der Verleihung insbesondere an Breitenfußballvereine und einzelne Leistungsträger, die sich für den Fußball an der Basis stark machen, erinnert die DFB-Stiftung Sepp Herberger an das Lebensmotto des mythischen Weltmeister-Trainers: "Wer oben ist, darf die unten nicht vergessen". Zeitlebens hatte Herberger sich für soziale und karitative Projekte eingesetzt, ganz besonders, indem er Strafgefangene in den Gefängnissen besuchte, darauf hoffend, dass sie ihre zweite Chance nutzen würden.

Deutschlands älteste Fußballstiftung zeichnet nun im Namen Herbergers einmal mehr herausragende Aktivitäten aus dem Handicap-Fußball, der Resozialisierung von Strafgefangenen sowie in der Kooperation zwischen Schulen und Fußballvereinen aus. In der Kategorie Sozialwerk wird gemeinsam mit der Horst-Eckel-Stiftung der "Horst-Eckel-Preis" verliehen, mit dem ein Engagement für in Not geratene Fußballerinnen und Fußballer geehrt wird. Zusätzlich wird zusammen mit dem Softwarekonzern SAP die Kategorie "Fußball Digital" ausgelobt. Hier werden besonders kreative Ideen bei der Nutzung von neuen Technologien und Möglichkeiten prämiert.

Preisgeld in Gesamthöhe von 125.000 Euro

Akteure des organisierten Fußballs (beispielsweise DFB-Landesverbände, Fußballvereine, Schiedsrichter-Vereinigungen, Vereinsvertreterinnen und Vereinsvertreter) können hier ihre Praxis-Beispiele einreichen, die sie im Jahr 2021 erfolgreich durchgeführt beziehungsweise begonnen haben. "Wir freuen uns auf viele leuchtende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs, die breite Wertschätzung und Anerkennung verdienen und andere zur Nachahmung anregen sollen", betont DFB-Vizepräsident Dirk Janotta, der Vorsitzende der Stiftung.

Die Erstplatzierten aus den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein und "Fußball Digital" erhalten ein Preisgeld in Höhe von je 12.500 Euro (2. Platz/7500 Euro, 3. Platz/5000 Euro). Der "Horst-Eckel-Preis" ist mit 10.000 Euro dotiert.

Glamourös, unterhaltsam und emotional soll die Verleihung der Sepp-Herberger-Urkunden am 28. März in Berlin werden. Prominente Persönlichkeiten aus Fußball, Kultur und Politik sollen den Preisträgern in der Telekom-Repräsentanz mitten in Berlin gratulieren. Dort, wo schon häufig das ZDF-Wahlstudio die Wahlsieger begrüßte, wird dann für ganz andere Wahlsieger der "Green Carpet" ausgerollt. Norbert König moderiert die Veranstaltung, die live auf #dabeiTV bei MagentaTV übertragen wird.

[dfb]