Herberger-Stiftung: Neue Gesichter, alte Bekannte im Kuratorium

In der DFB-Zentrale kam am Dienstag das Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das stiftungsinterne Aufsichtsgremium wurde im Anschluss an den jüngsten DFB-Bundestag bis Oktober 2022 neu berufen. Insgesamt 24 Persönlichkeiten des Fußballs und der Gesellschaft gehören dem Gremium an.

Erstmals berufen wurden die Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Blindenfußballer Alexander Fangmann und SAP-Manager Lars Lamadé. Otto Rehhagel, Uwe Seeler und Horst Eckel setzen ihr Engagement fort. Behindertenfußball und Resozialisierung bleiben wichtige Schwerpunktbereiche.

Janotta: "Führen Engagement konsequent fort"

Der Name ist Programm: Im Raum "Sepp Herberger" tauschten sich die Mitglieder des Kuratoriums zusammen mit den Vertretern des Stiftungsvorstandes über die unterschiedlichen Aktivitäten und Maßnahmen im ablaufenden Jahr aus und wagten gemeinsam den Ausblick auf die im Jahr 2020 geplanten Projekte. Die Blindenfußball-Bundesliga und die Deutsche Meisterschaft der Werkstätten für behinderte Menschen, die im nächsten Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum feiert, bleiben wesentliche Eckpfeiler im Stiftungsschwerpunkt Behindertenfußball.

"Wir führen unser Engagement im Behindertenfußball konsequent fort und setzen dabei auch die Inklusionsinitiative in den DFB-Landesverbänden weiter um", betont Dirk Janotta, der als DFB-Vizepräsident qua Amt Vorsitzender des Vorstandes der ältesten deutschen Fußballstiftung ist. "Gleichzeitig intensivieren wir zusammen mit dem DFB-Team Trainer-Aus-, Fort- und Weiterbildung unsere Aktivitäten im Bereich der Qualifizierung von Trainerinnen und Trainern im Handicap-Fußball. Unsere Botschaft ist klar, jeder Mensch, der möchte, soll im organisierten Fußball seine Heimat finden können", so Janotta.

Herbergers Vermächtnis lebt in der Stiftung fort

Die durch die UEFA als bestes europäisches Breitenfußballprojekt ausgezeichnete Resozialisierungsinitiative "Anstoß für ein neues Leben" wird gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und weiteren Kooperationspartnern in 22 Jugendstraf- und Justizvollzugsanstalten aus zehn Bundesländern fortgesetzt. Dabei jährt sich im kommenden Jahr der erste JVA-Besuch Sepp Herbergers zum 50. Mal.

Im Stiftungsschwerpunkt "Schule und Vereine" werden auch im Jahr 2020 die Sepp-Herberger-Tage realisiert und am 9. März 2020 in Berlin erneut 13 herausragende Beispiele für die integrative Kraft des Fußballs mit den Sepp-Herberger-Urkunden ausgezeichnet. Mit dem DFB-Sozialwerk engagiert sich die Stiftung insbesondere mit dem von den Eheleuten Herberger hinterlassenen Privatvermögen weiterhin für Fußballerinnen und Fußballer in Not. "Wenn wir gebraucht werden, sind wir da. Oft bewusst im Stillen und unbemerkt von einer breiten Öffentlichkeit helfen wir, wenn unsere Unterstützung gefragt ist", beschreibt DFB-Schatzmeister Dr. Stephan Osnabrügge das Engagement.

Die Ideen Herbergers sind auch fast 43 Jahre nach seinem Tod in der Sepp-Herberger-Stiftung quick lebendig. Für den Fußball. Für die Menschen.

Kuratorium und Vorstand der Sepp-Herberger-Stiftung bis 2022

Kuratorium Korfmacher Hermann DFB-Ehrenmitglied Vorsitzender Curtius Dr. Friedrich DFB-Generalsekretär stv. Vorsitzender Herberger Michael Musikproduzent stv. Vorsitzender Aigner Ilse Präsidentin des Bayerischen Landtags Beckmann Reinhold TV-Journalist Dremmler Wolfgang Repräsentant der Stiftung Eckel Horst Repräsentant der Stiftung Eilers Goetz DFB-Ehrenmitglied Fangmann Alexander Blindenfußballer Gruschwitz Dieter früherer ZDF-Sportchef Lamadé Lars Head of Sponsorships Europe and Asia SAP SE Klingbeil Lars SPD-Generalsekretär Krämer Rudi DFB-Ehrenmitglied Kurz Dr. Peter Oberbürgermeister der Stadt Mannheim Münch Eberhard Vertreter des Norddeutschen FV Nowotny Jens Repräsentant der Stiftung Peters Peter 1. DFB-Vizepräsident Rehhagel Otto früherer Fußballtrainer Rücker Veronika DOSB-Vorstandsvorsitzende Schultz Bernd Präsident des Berliner Fußball-Verbandes Seeler Uwe Repräsentant der Stiftung Theune Tina Repräsentantin der Stiftung Veth Jürgen 1.Vizepräsident Südwestdeutscher FV Zimmermann Ronny DFB-Vizepräsident Vorstand Janotta Dirk DFB-Vizepräsident Vorsitzender Osnabrügge Dr. Stephan DFB-Schatzmeister Schatzmeister Wrzesinski Tobias Geschäftsführer

