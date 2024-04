Herberger-Award für Frauen des FC Bayern

"Ohne Empathie geht so was nicht": Profifußballerinnen und Strafgefangene im Mix

14 Preisträger erhalten in den Kategorien Handicap-Fußball, Resozialisierung, Schule und Verein, Fußball Digital, Fußball-Stiftung sowie Sozialwerk Geldpreise in Gesamthöhe von 100.000 Euro. Platz eins in der Kategorie Resozialisierung geht an die Frauen des FC Bayern München.

Fast acht Jahre ist es nun her, da fasste Markus Hörwick den Entschluss, den Absprung von der Rakete zu wagen, und bis heute hat er seine Entscheidung nicht bereut. 33 Jahre lang war er Mediendirektor des FC Bayern München gewesen. In seine Zeit fielen 46 Titelgewinne. Darunter das Champions-League-Finale 2001, als Oliver Kahn drei Schüsse im Elfmeterschießen parierte, und das deutsch-deutsche Finale 2013 mit dem 2:1-Siegtreffer von Arjen Robben in der 89. Minute.

"Ein außergewöhnlicher Nachmittag"

Nicht immer knallten die Sektkorken. Manchmal ging es um andere leere Flaschen. Hörwick stand im Presseraum bei Trapattonis Wutrede und musste Ottmar Hitzfeld zur Pressekonferenz 1999 in Barcelona begleiten. Emotional vielleicht die dunkelste Stunde. Drei Jahrzehnte lang hat der heute 67-jährige Hörwick die großen Momente beim FC Bayern München miterlebt und die mediale Rezeption mitentscheidend gestaltet.

Wenn er jetzt vom Besuch der Bayern-Frauen in einem Gefängnis berichtet, lässt er keinen Zweifel aufkommen, wie wichtig auch diese Begegnung für den deutschen Rekordmeister war. In der Winterpause hatte sich der Spitzenreiter der Google Pixel Frauen-Bundesliga mit strafgefangenen Frauen in der Justizvollzugsanstalt Aichach getroffen. "Es war ein außergewöhnlicher Nachmittag, der noch lange nachwirkte", erinnert sich Markus Hörwick an den Rundgang und die Gespräche.

"Für alle spürbar beklemmend"

Fast mit dem gesamten Kader und einem Großteil der Betreuer hatten die Spielerinnen des aktuellen Deutschen Meisters die rund 70 Kilometer über die A8 zurückgelegt und waren vor der riesigen Pforte angetreten. "Die Mädels wussten wirklich nicht, was auf sie zukommt", berichtet Hörwick. "Durch die erste Schleuse durften immer nur zehn Personen, aus Sicherheitsgründen. Jede Tür wurde hinter dir zugeschlossen, bald wurde nicht mehr viel Spaß gemacht. Wir durften erst eine Zelle und dann den Mutter-Kind-Trakt besichtigen. Für uns alle war es spürbar beklemmend."

Der Sportpsychologe Martin Walz schaffte es trotzdem, dass sich irgendwann einfach nur sportliche Frauen und Fußballerinnen gegenüberstanden. Walz mischte durch und teilte alle in zwei Gruppen auf, die nun spielerisch gegeneinander antraten. Beim Abklatschen und dem gemeinsamen Jubeln über ein gewonnenes Spiel konnte man fast die Gefängnismauern vergessen. Es folgte eine Gesprächsrunde. Sarah Zadrazil, österreichische Nationalspielerin im Dienste des FC Bayern München, sagte zum Abschluss im Namen der Mannschaft: "Der Besuch heute hat uns geerdet. Ein großes Danke von unserer Seite an euch alle. Es war sehr interessant, eure Geschichten zu hören."

Nationalspielerin Guilia Gwinn meinte später: "Nicht alles ist selbstverständlich, wir müssen die Möglichkeiten, die wir haben, noch mehr wertschätzen." Die 59-malige deutsche Nationalspielerin Linda Dallmann stand einer jungen Strafgefangenen gegenüber, die beim Gespräch über ihre Familie in Tränen ausbrach. Spontan verschenkte Dallmann ihren Pullover und ihre Schuhe. Nicht als Zeichen des Mitleids oder bewegt durch selbstgefällige Generosität. "Ich wollte sie durch eine Kleinigkeit aufbauen", sagt sie. "Ohne Empathie geht so was nicht", meint Markus Hörwick. "Der Nachmittag in Aichach war sicherlich auch ein Geschenk für die FCB-Frauen, denen dadurch noch klarer wird, welche Verantwortung man für das eigene Leben trägt."

Dallmann huckepack zurück zum Bus

Bereits im Jahr 2022 war das A-Junioren-Team des FC Bayern München im Rahmen eines Sozialprojekts für einen Austausch mit jugendlichen Strafgefangenen in der JVA Neuburg-Herrenwörth zu Gast. Der nächste Besuch mit der aktuellen A-Jugend-Mannschaft soll Ende April 2024 folgen. Auch der ehemalige Nationalspieler Wolfgang Dremmler setzte sich beim FC Bayern München in seinen Funktionen als Chefscout und NLZ-Leiter für die Resozialisierung von Strafgefangenen ein. Er besuchte zahlreiche Justizeinrichtungen und unterstützte auch die Wiedereingliederung des früheren FCB-Profifußballers "Breno".

Seit 2016 ist Markus Hörwick nicht mehr dem Dauerstress als Pressesprecher und Mediendirektor des FC Bayern München ausgesetzt. Er weiß den neuen Lebensabschnitt zu schätzen. "Meine Entscheidung habe ich keinen einzigen Tag bereut. Wahrscheinlich auch, weil es natürlich schon eine maximal aufreibende Aufgabe darstellt und es gleichzeitig nichts gibt, was ich in all den Jahren nicht erlebt habe."

Denn: In Aichach kam ein Moment dazu, den er vorher wahrscheinlich noch nicht so erlebt hatte. Dass nämlich nach dem Termin eine Nationalspielerin, nur mit Strümpfen an den Füßen, vom Physiotherapeuten huckepack über den verregneten Parkplatz getragen wurde. Linda Dallmann hatte ja schließlich zuvor ihre Schuhe verschenkt…

