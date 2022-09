Peilen gegen Israel den ersten Sieg beim Vier-Nationen-Turnier an: die U 17-Junioren

"Herausfordernde Aufgabe" gegen Israel

Zwei aufschlussreiche Tests haben die deutschen U 17-Junioren beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg schon hinter sich, einen Sieg gab's noch nicht. Die dritte und letzte Chance bietet sich für die DFB-Auswahl heute (ab 11 Uhr) gegen Israel.

Die deutsche Startaufstellung: Schmitt - Bulut, Kouam, Dasbach, Kabar - Hoffmann, Jeltsch - Brunner, Ndiaye, Malanga - Moerstedt.

"Wir wollen die Teams mixen"

"Wir haben bislang mit zwei unterschiedlichen Mannschaften gespielt", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Gegen Israel wollen wir die Teams nun mixen, um die Belastung zu steuern. Die Israelis haben eine gute Mannschaft. Auf unsere Jungs wartet eine Aufgabe, die sehr herausfordernd sein wird."

Zum Auftakt hatte das Wück-Team am vergangenen Donnerstag gegen Uruguay mit 1:3 verloren, gegen Belgien gab es am Samstag ein 1:1. Das Turnier ist Teil der Vorbereitung auf die EM-Qualifikation im Oktober in Moldau.

[dfb]