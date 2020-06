Henkel spendet für Amateurvereine

Die Corona-Krise trifft auch den Fußball. Gerade den Amateurvereinen droht der Ausfall von Einnahmen. Deswegen möchte Henkel als Lizenzpartner des DFB helfen. Mit Spendengeldern wollen die Marken Schauma, Taft und Fa dort unterstützen, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird. Schwarzkopf & Henkel stellt dafür einen Gesamtbetrag in Höhe von maximal 100.000 Euro zur Verfügung. FUSSBALL.DE unterstützt diese Aktion.

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Im Moment ist es gerade für die kleinen Klubs besonders schwer - sie engagieren sich in und für ihre Gemeinschaft und müssen gleichzeitig wegbrechende Einnahmen verkraften. Insofern ist es toll, dass Schwarzkopf & Henkel diese Aktion dem Amateurfußball widmet und somit bei einigen Vereinen sicherlich wertvolle Hilfe leistet."

"Gemeinsam für den Amateurfußball"

Die genaue Summe, die verteilt werden kann, wird in den kommenden Wochen und Monaten durch die Anzahl der verkauften Produkte ermittelt. Denn ab sofort ist unter dem Motto "Gemeinsam für den Amateurfußball!" eine DFB-Sammeledition von Schauma, Taft und Fa mit Motiven der deutschen Nationalspieler im Handel erhältlich. Mit jedem verkauften Produkt dieser Serie gehen 10 Cent in den Spendentopf für die Amateurfußballvereine.

Und so einfach kannst du dich um eine Spende bewerben: Einfach auf dieser Seite das Formular ausfüllen und abschicken. Stell' in der Bewerbung Deinen Verein per Video oder Foto vor und beschreibe, weshalb Dein Klub Unterstützung benötigt. Bitte beachte die Teilnahmebedingungen.

Eine unabhängige Jury wird alle Bewerbungen sichten, bewerten und über die Verteilung der Spendengesamtsumme entscheiden. Der erste Teil der Spendensumme wird bis zum 15. August 2020 verteilt, die Vergabe des zweiten Teils erfolgt bis zum 13. November 2020.

