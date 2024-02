Hendrich: "Wollen uns den Traum erfüllen"

Am Freitag (ab 21 Uhr, live in der ARD) trifft die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im Halbfinale der Nations League auf Frankreich. Mit einem Sieg könnte sich die Mannschaft von Trainer Horst Hrubesch nicht nur den Finaleinzug sichern, sondern die Qualifkation für die Olympischen Spiele perfekt machen. Auf DFB.de sprechen der Bundestrainer und die Abwehrspielerin Kathrin Hendrich über den Nations-League-Titel, die Olympischen Spiele und die Partie gegen Frankreich.

Horst Hrubesch über ...

... das Spiel: Vor drei, vier Monaten hätte niemand gedacht, dass wir hier sitzen. Wir freuen uns natürlich auf diese Spiele, vor allem darauf, mit Frankreich unter den letzten Vier zu sein. Das ist das, was man will. Wir gehören dahin und ich kann sagen, dass wir uns gut vorbereitet haben. Ich freue mich vor allem auf das Frankreich-Spiel. Ich habe gute Erfahrungen mit Frankreich, es waren immer tolle Spiele. Wenn ich meine Spielerinnen sehe - die freuen sich auch auf dieses Spiel.

... eine mögliche Doppelspitze aus Lea Schüller und Alexandra Popp: Es wird ein Spiel sein, was körperbetont ist und wobei es auch darum geht, wer mehr will. Lea Schüller und Alexandra Popp sind immer eine Alternative für mich, das habe ich nicht zum ersten Mal gemacht. Mit ihnen ist die Spitze immer besetzt. Wir können dann nicht nur mit Kurzpässen, sondern auch mit langen Pässen spielen und Bälle aus dem Halbfeld bringen. Schüller und Popp haben auch beide die Möglichkeit, im Eins-gegen-Eins durchzukommen.

... die Olympia-Qualifikation: Wir wissen, was wir wollen. Wir wollen uns diesen Traum von Olympia erfüllen. Ich habe damals gejubelt, als wir Frankreich zugelost bekommen haben. Der französische Trainer war auch begeistert, dass wir diese Auslosung haben und wir können uns morgen auf ein tolles Spiel freuen. Wir wissen, was auf uns zukommt und wir wissen, was wir leisten können. Ich bleibe dabei: Das ist ein Spiel morgen, das bei fünfzig fünfzig steht.

... den eigenen Spielansatz: Ich fahre nicht da hin, um teilzunehmen. Ich will das Spiel bestimmen und gewinnen. Die Mädels sind da genauso und deswegen werden wir es morgen so spielen.

... den Gegner: Frankreich ist individuell stark und gut besetzt. Wir wissen, was auf uns zukommt und deswegen müssen wir alles bündeln. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht und wir werden morgen alles in die Waagschale werfen. Wir haben in den letzten Jahren schon mehrfach gegen Frankreich gespielt. Wir freuen uns darauf und ich hoffe, dass morgen viele Zuschauer da sind und Stimmung drin ist und das wir das zeigen können, was in uns steckt. In der Form bin ich absolut von meiner Mannschaft überzeugt.

... den Nations-League-Titel: Wir sind unter den letzten Vier. Das heißt, wir haben die Chance, das Olympia-Ticket zu lösen und die Nations League zu gewinnen. Klar wollen wir beides. Ob wir das schaffen, werden wir sehen. Wenn es nachher reicht, ist das gut. Wenn man unter den letzten Vier steht, ist es ziemlich eng und wir wissen, dass es in beide Richtungen laufen kann.

Kathrin Hendrich über ...

... eine mögliche Olympia-Qualifikation: Wir freuen uns riesig. Ich habe Olympia schon erleben dürfen und wir haben darüber gesprochen in der Mannschaft. Es ist es auf jeden Fall wert. Wir haben das Ziel vor Augen, wollen unbedingt dahin. Darauf ist der ganze Fokus gerichtet. Wir wollen uns den Traum erfüllen. Ich würde es jeder Einzelnen in der Mannschaft gönnen, dieses Ereignis mitzuerleben.

... die Olympischen Spiele 2016: Es war einer der schönsten Momente, die ich erleben durfte. Es war alles in allem perfekt. Die Spiele waren erst in verschiedenen Städten, am Ende hatten wir aber das Glück, dass wir das Olympische Dort miterleben durften. Das ist für einen Sportler wirklich einmalig. Am Ende haben wir auch noch die Goldmedaille geholt. Das war ein überragendes und einmaliges Erlebnis. Die Feier im deutschen Haus war dann auch unvergesslich. Daher ist das eine Riesenmotivation und ein Traum, zu Olympia zu fahren.

... zu einer möglichen Olympia-Qualifikation durch einen Sieg im zweiten Spiel: Wir wollen alles daran setzen, den Sieg zu holen und nicht weiter denken. Der Fokus liegt auf dem Spiel morgen. Druck ist so oder so da. Wir denken nicht, dass wir locker an die Sache gehen, weil wir noch eine zweite Chance haben. Das kommt nicht infrage, wir wollen morgen definitiv gewinnen. Wir wissen, dass es schwer wird, wir werden aber alles reinhauen.

... die Bedeutung des möglichen Nations-League-Titels: Der spielt auch eine Rolle, in erster Linie geht es aber um Olympia. Das Ticket können wir uns holen, wenn wir das Spiel gegen Frankreich für uns entscheiden. Das andere wäre ein Bonus. Wir wollen alles, uns ist aber bewusst, dass viel Arbeit auf uns wartet. Jetzt zählt nur eins: Morgen das Spiel gewinnen und das Ticket für Olympia lösen.

... ihre persönliche Zukunft: Solange ich mich gut fühle, fit bin und gebraucht werde, werde ich hier auch spielen wollen. Jetzt haben wir erstmal das Spiel morgen und dann gucken wir weiter.

[dfb]