Hendrich: "Wir wollen schnell und einfach nach vorne spielen"

Nach dem Auftaktsieg in der EM-Qualifikation gegen Österreich geht es für die Frauen-Nationalmannschaft mit dem Duell gegen Island am Dienstag (ab 18.10 Uhr, live im ZDF) in Aachen schon weiter. Die beiden Teamkolleginnen vom VfL Wolfsburg Kathrin Hendrich und Vivien Endemann sprechen vor dem Spiel im Tivoli über das vergangene Spiel in Linz und den kommenden Gegner.

Kathrin Hendrich über...

... die Vorbereitung: Wir werden versuchen, uns bestmöglich auf Island einzustellen und wollen uns mit einem taktischen Schwerpunkt Sicherheit holen. Es geht jetzt mit voller Vorfreude in Richtung Spiel.

... Erkenntnisse aus dem Österreich-Spiel: Wir haben analysiert, dass wir es Österreich in den Anfangsminuten zu einfach gemacht haben. Wir haben immer wieder hinten zu kurz herausgespielt, so dass Österreich ins Pressing kam. Wir hätten mit langen Bällen agieren müssen, um die erste Linie zu überspielen. Das wird auch Island analysiert haben, das sollten wir gegen Island also anders machen.

... das Fehlen erfahrener Spielerinnen gegen Österreich: Natürlich sind es wichtige Spielerinnen, die uns derzeit fehlen, aber daran würde ich unseren Auftritt nicht festmachen, das ist zu einfach als Ausrede. Wir wissen aus der Videoanalyse, dass die Lösungen einfach sind. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch besser gemacht, als wir Dinge angepasst haben.

... einen Matchplan gegen Island: Wir wollen von Beginn an da sein und es dem Gegner nicht so einfach machen. Wir wollen die Räume in der Tiefe suchen und schnell und einfach nach vorne spielen. Das Ziel ist klar, wieder drei Punkte zu holen.

... eine besondere Vorfreude auf die Kulisse: Das Stadion in Aachen ist nicht weit von meinem Heimatdorf Eupen entfernt, es werden also Familienmitglieder und Freunde im Stadion sein.

... Wolfsburg-Teamkollegin Sveindís Jane Jonsdottir: Wir müssen sie direkt bei der Ballannahme stören, denn wenn sie erst einmal ins Tempo kommt, ist es schwer, bei ihr mitzukommen. Wir müssen sie als Team verteidigen.

Vivien Endemann über...

... ihre Aufnahme in der Mannschaft: Ich bin hier schon sehr gut angekommen, die Mannschaft macht es einem leicht.

... die Stimmung im Team: Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch, viele waren mit der ersten Halbzeit gegen Österreich unzufrieden. Wir wollen es jetzt gegen Island von Beginn an besser machen. Wir wissen, was für eine Qualität wir haben, die Vorfreude ist groß, wir wollen die nächsten drei Punkte einfahren.

... Sveindís Jane Jonsdottir: Ich glaube wir wissen, dass Sveindís eine überragende Spielerin ist, sie hat ein enormes Tempo und ihre Einwürfe sind eine Waffe. Wir müssen sie so gut es geht aus dem Spiel heraushalten.

