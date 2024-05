Hendrich: "Wir waren von der ersten Minute an voll da"

Die unglaubliche Serie hält: Die Frauen des VfL Wolfsburg haben zum zehnten Mal in Folge den DFB-Pokal gewonnen. Das 2:0 am Donnerstagabend im Finale im ausverkauften RheinEnergieStadion in Köln gegen den FC Bayern München war der 50. Sieg hintereinander in diesem Wettbewerb. Entscheidenden Anteil am Erfolg hatte die deutsche Nationalspielerin Kathrin Hendrich, die in der Wolfsburger Defensive eine überragende Leistung zeigte. Unmittelbar nach dem Triumph sprach die 32-Jährige mit DFB.de über die Bedeutung des Erfolgs und die lange Partynacht in Köln.

DFB.de: Kathrin Hendrich, wie sind diese herausragenden Leistungen des VfL Wolfsburg vor allem im DFB-Pokal zu erklären?

Kathrin Hendrich: Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht gibt es dafür einfach keine nachvollziehbare Erklärung. Eventuell ist das ein Ansatz: Wir wussten heute ganz genau, um was es geht – alles oder nichts. Entweder wir gewinnen oder wir beenden die Saison ohne Titel. Das wäre natürlich unfassbar bitter gewesen. Aber wir haben die letzte Chance auf beeindruckende Art und Weise genutzt. Das ist ein überragendes Gefühl. Es geht wieder ein Traum in Erfüllung.

DFB.de: Wie sind Sie mit dem Druck umgegangen?

Hendrich: Ich glaube, dass uns dieser Druck eher beflügelt als hemmt. Wir waren von der ersten Minute an voll da. Ich denke, dass wir die Partie sogar früher hätten entscheiden können. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Auch so fühlt es sich einfach wunderbar an. Wir freuen uns unfassbar über diesen verdienten Erfolg gegen einen sehr starken Gegner.

DFB.de: In der Google Pixel Frauen-Bundesliga haben Sie zweimal in dieser Saison gegen die Bayern verloren. Was war heute anders?

Hendrich: Wir haben uns in den vergangenen zwei Wochen sehr intensiv auf diese Partie vorbereitet. Wir haben Dinge in der Offensive und in der Defensive einstudiert. Das hat sich ausgezahlt.

DFB.de: Bayern München hat vor wenigen Tagen erneut die deutsche Meisterschaft gewonnen. Viele haben das zum Anlass genommen, um von einer Wachablösung im deutschen Frauenfußball zu sprechen. Wie antworten Sie darauf?

Hendrich: Wir haben die Antwort heute auf dem Platz gegeben. Das ganze Thema hat uns noch einen Extraschub Motivation gegeben. Alexandra Popp hat sich dazu im Vorfeld deutlich geäußert. Marina Hegering und ich ebenfalls. Heute haben wir den DFB-Pokal gewonnen.

DFB.de: Alexandra Popp hat gerade gesagt, dass Sie die Bayern teilweise überrollt haben. Wie haben Sie es auf dem Rasen wahrgenommen?

Hendrich: Genau so, wie es Poppi gesagt hat. Nur in den ersten Minuten mussten wir den Münchnerinnen etwas hinterherlaufen. Dann haben wir schnell unser Spiel gefunden. Und dann waren wir immer wieder gefährlich und haben zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Das Ergebnis geht so in Ordnung.

DFB.de: Die Bayern hatten während der 90 Minuten kaum eine Chance. Ihr Trainer Tommy Stroot hat eben in der Pressekonferenz explizit Sie und Ihre Innenverteidigerkollegin Dominique Janssen gelobt. Wie gehen Sie damit um?

Hendrich: Das höre ich natürlich gerne. Aber für mich war das einfach ein Erfolg des gesamten Teams. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht, Teil dieser Mannschaft zu sein. Jede hat alles für jede gegeben. 90 Minuten lang. Wir haben uns in jeden Ball geworfen. Wir hatten eine super Organisation auf dem Platz und haben viel untereinander geredet. Das sind die Zutaten, die für solch einen Sieg nötig sind. Es war einfach ein perfekter Tag.

DFB.de: Welche Rolle hat in diesem Zusammenhang die Kulisse gespielt?

Hendrich: Eine unfassbare wichtige. Unsere Fans haben uns großartig unterstützt. Das Stadion war ausverkauft. Das Wetter war perfekt. Und dann gewinnen wir auch noch nach so seiner Leistung. Besser hätte es nicht laufen können.

DFB.de: Es sind eben schon mehrere Kästen Kölsch in Ihre Kabine gebracht worden. Was geht heute Abend noch ab?

Hendrich: Party, heute machen wir Köln unsicher.

DFB.de: Wie genau?

Hendrich: Ich gehe davon aus, dass wir jetzt erstmal alle gemeinsam in diesen wunderbaren Pool in unsere Kabine gehen werden. Das ist eine schöne Tradition in Köln. Dann fahren wir ins Hotel. Dort ziehen wir uns um, machen uns frisch und glühen schon mal etwas vor. Dann werden wir weiterziehen. In irgendeinen Klub. Wir werden die ganze Nacht durchmachen. Alle zusammen. Ich gehe davon aus, dass keine von uns im Zimmer ist, bevor die Sonne morgen früh wieder aufgeht. Heute ziehen wir es durch. Das haben wir uns verdient.

DFB.de: Am Sonntag geht es in der Google Pixel Frauen-Bundesliga schon weiter. Es steht der vorletzte Spieltag beim SV Werder Bremen auf dem Programm.

Hendrich: Das spielt heute keine Rolle. Darum können wir uns ab morgen kümmern. Heute wird gefeiert und getrunken. Wir geben Vollgas. So wie eben auf dem Rasen.

