Hendrich: "Genießen und abliefern"

Sie haben es geschafft: Der VfL Wolfsburg hat das Halbfinale der UEFA Women's Champions League erreicht. Beim 2:0 im Rückspiel gegen den FC Arsenal wurde Kathrin Hendrich zum "Player of the match" gewählt. Im Anschluss an die Partie hat die 29 Jahre alte deutsche Nationalspielerin über den Sieg, das Halbfinale gegen den FC Barcelona und das Spitzenspiel in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga am Sonntag (ab 14 Uhr, live auf MagentaTV) gegen den FC Bayern München gesprochen. DFB.de hat mitgeschrieben.

Kathrin Hendrich über…

… das 2:0 gegen den FC Arsenal: Wir haben alle ein super Spiel abgeliefert, wir haben alle super gekämpft. Wir wollten diese Partie unbedingt gewinnen. Mit dem 2:0 können wir am Ende einen verdienten Sieg und damit den Halbfinaleinzug feiern.

… den Schlüssel zu Erfolg: Entscheidend war, dass wir von Anfang an voll da waren. Wir haben es Arsenal in jeder Minute schwer gemacht und die Zweikämpfe perfekt angenommen. Über 90 Minuten haben wir die Begegnung meiner Meinung nach dominiert, auch wenn wir Arsenal nach dem Wechsel etwas haben ins Spiel kommen lassen. Aber es war klar, dass sie nach dem Rückstand mehr riskieren mussten.

… über die Stimmung, die mehr als 11.000 Fans in der Volkswagen Arena gemacht haben: Das war überragend. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass die Fans voll mitgegangen sind. Das war Gänsehaut pur. Die haben uns richtig angefeuert, das hat uns auf dem Rasen nochmal einen zusätzlichen Push gegeben. Wir sind dankbar, dass so viele hier waren und uns so unterstützt haben.

… über ihren Wechsel von der Außen- in die Innenverteidigung: Das war eine gute Entscheidung des Trainers, auch wenn ich gerne außen spiele. Die Position ist ja nicht neu für mich, weil ich früher schon häufiger als Innenverteidigerin gespielt habe. Ich glaube persönlich, dass ich dort noch mehr meine Stärken auf den Platz bringen kann. Ich bin froh, dass es heute so gut geklappt hat. Wir sind insgesamt gut drauf und ich kann sicher meinen Teil dazu beitragen.

… das Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona: Ich war im Camp Nou mal als Zuschauerin. Ich freue mich riesig, das jetzt auch als Spielerin erleben zu dürfen. Ich glaube, dass wir als komplettes Team das verdient haben. Das sind die Spiele, für die wir jeden Tag auf dem Trainingsplatz stehen. Der FC Barcelona hat eine tolle Mannschaft. Wichtig ist, dass wir dennoch nicht vor Ehrfurcht erstarren. Wenn wir erneut das zeigen, was uns auszeichnet, zum Beispiel Leidenschaft und Laufbereitschaft, dann können wir es auch diesem Gegner schwer machen. Aber der Respekt ist selbstverständlich groß. Klar ist aber, dass wir wieder alles auf den Rasen bringen werden, was in unserer Macht steht. Wir wollen den Leuten zeigen, was wir können. Das Motto heißt dann: Genießen und abliefern!

… über das Spitzenspiel am Sonntag gegen den FC Bayern München: Wir werden nun zunächst die Stimmung und den Sieg gegen Arsenal aufsaugen und genießen. Ab heute richten wir aber natürlich den Fokus voll auf das Spiel gegen Bayern. Das ist das nächste absolute Topspiel. Bis dahin bleibt nicht viel Zeit. Wir dürfen deshalb jetzt nicht übertreiben. Aber wir sind alle erfahren und können die Situation gut einschätzen. Wir sind professionell genug, um uns direkt wieder auf Sonntag konzentrieren zu können. Der Sieg gegen Arsenal ist natürlich gut für das Selbstvertrauen. Wir müssen es schaffen, den Schalter dann auch wieder umzulegen und Arsenal erstmal abzuhaken. Mit diesem Sieg im Rücken spielt es sicher aber definitiv leichter.

[sw]