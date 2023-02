Hendrich: "Es wird ein interessantes Spiel"

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bereitet sich derzeit im spanischen Marbella auf das anstehende Länderspiel gegen Schweden am Dienstag (ab 18.15 Uhr, live im ZDF) vor. Im Rahmen des Trainingslagers spielte die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg am gestrigen Freitag ein Trainingsspiel gegen Irland. In einer digitalen Medienrunde sprechen Kathrin Hendrich und Paulina Krumbiegel unter anderem über das Trainingsspiel, das anstehende Duell gegen Schweden und die WM im Sommer. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Kathrin Hendrich über...

... das Schweden-Spiel: Die Vorfreude ist sehr groß. Wir freuen uns, dass es mit der Nationalmannschaft wieder losgeht. Die letzten Tage haben wir genutzt und intensiv gearbeitet. Mit Schweden kommt ein interessanter und starker Gegner auf uns zu. Dass schon über 17.000 Tickets verkauft worden sind, freut uns. Ich glaube, es wird ein sehr interessantes Spiel.

... das Trainingsspiel gegen Irland: Wir hatten die Möglichkeit, viel auszuprobieren und haben viele Spielerinnen auf unterschiedlichen Positionen getestet. Es war ein intensives Spiel gegen einen guten Gegner.

... ihre Position in der Nationalmannschaft: Ich spiele sehr gerne in der Innenverteidigung, aber ich nehme es natürlich wie es kommt. Egal wo man mich braucht, ich werde versuchen, das Beste zu geben. Stand jetzt ist es die Position in der Innenverteidigung.

Paulina Krumbiegel über...

... ihre erste Pressekonferenz: Ich bin ein kleines bisschen nervös, aber es hält sich in Grenzen. Die letzten Tage waren cool und intensiv. Wir konnten uns einspielen und es hat viel Spaß gemacht. Wir haben hier gute Bedingungen.

... ihren Siegtreffer gegen die USA im November: Das war sehr besonders, ich war froh, dass ich spielen durfte. Dass es dann so ein Ende genommen hat, ist sehr schön. Es hat mich sehr gefreut, dass wir gegen einen sehr guten Gegner den Sieg einfahren konnten.

... den Konkurrenzkampf vor der WM: Ich gehe das Ganze entspannt an und bin immer froh, wenn ich dabei sein kann. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Ich versuche, meine Leistung zu bringen und mich zu zeigen. Natürlich ist es ein Traum, für Deutschland bei einem großen Turnier spielen zu dürfen. Wir werden am Ende sehen, wer mitfliegen darf.

... ihre kurzen Haare: Der Vorteil ist, dass ich nicht so lange zum Föhnen brauche. Ich hatte schon als Kind kurze Haare. Es gefällt mir gut und es gibt nicht so viele Spielerinnen mit kurzen Haaren. Das macht mich auch ein Stück weit aus.