Wolfsburger Jubel: "In der nächsten Partie wird der Sieg in München nichts mehr zählen"

Hendrich: "Ein hart erarbeiteter Sieg"

Ausrufezeichen des VfL Wolfsburg in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga: Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot hat das Spitzenspiel bei Titelverteidiger FC Bayern München 1:0 (0:0) gewonnen und damit vorerst die Tabellenführung übernommen. Der entscheidende Treffer gelang Nationalspielerin Kathrin Hendrich. Im DFB.de-Interview spricht die 29-Jährige über die Bedeutung des Sieges, über ihre Gedanken vor dem Tor und das Duell in der Champions League am Donnerstag (ab 18.45 Uhr, live auf DAZN) gegen Juventus Turin.

DFB.de: Kathrin Hendrich, wie kam es, dass Sie beim Siegtor auf einmal im gegnerischen Strafraum aufgetaucht sind?

Kathrin Hendrich: Ich habe tatsächlich irgendwann im Spiel gedacht, dass ich mich überwiegend auf das Verteidigen konzentriert habe und dass es Zeit ist, mal nach vorne zu gehen, um dort die eine oder andere Aktion zu haben. Dass der Ball dann so perfekt auf meinen Kopf kommt, hat mich natürlich sehr gefreut. Ich musste ihn ja im Grunde nur noch einnicken, wie man so schön sagt.

DFB.de: Wären Sie aufgrund des Spielverlaufs lange Zeit auch mit einem 0:0 zufrieden gewesen?

Hendrich: Ja, definitiv. Es war auf jeden Fall ein hart erarbeiteter Sieg mit einer überragenden Almuth Schult bei uns im Tor. Aber die gesamte Mannschaft hat sich in alles reingeschmissen. Wir wussten, dass wir nur im Kollektiv erfolgreich sein können. Es sah bestimmt nicht immer schön aus. Danach fragt hinterher allerdings niemand mehr. Wir haben 1:0 gewonnen, wir haben drei Punkte. Nur das zählt am Ende.

DFB.de: Und plötzlich sind Sie Tabellenführer. Vor wenigen Wochen haben einige noch prophezeit, dass es für Wolfsburg für ganz vorne nicht mehr reicht und dass der VfL nicht mehr auf Augenhöhe mit dem FC Bayern ist. Nun haben Sie das Gegenteil bewiesen. Was bedeutet Ihnen das?

Hendrich: Gar nichts, ehrlich gesagt. Ich halte nichts davon, dass man nach einem Sieg sagt, dass alles gut ist und dass es nach einer Niederlage heißt, dass es nicht mehr reicht. Diese Spielerei ist aus meiner Sicht albern.

DFB.de: Aber es waren drei sehr wichtige Punkte.

Hendrich: Natürlich. Das ändert jedoch nichts daran, dass wir weiterhin hart an uns arbeiten werden und müssen. Wir sehen eine Entwicklung in der Mannschaft. Das ist sehr gut und erfreulich. Die drei Punkte nehmen wir auf unserem Weg gerne mit. In ein paar Tagen geht es schon weiter.

DFB.de: Mit neuem Selbstvertrauen?

Hendrich: Wir haben ohne Gegentor in München gewonnen. Das ist zunächst super. Siege geben einem natürlich immer Selbstvertrauen. Aber trotzdem wissen wir, dass wir uns in jedem Spiel die Dinge immer wieder neu erarbeiten müssen. Wir bekommen nichts geschenkt. In der nächsten Partie wird der Sieg in München nichts mehr zählen. Dann geht es wieder von vorne los. Deshalb nehmen wir diesen Schwung gerne mit. Wir wissen aber gleichzeitig auch ganz genau, dass wir uns darauf nicht ausruhen können. In den kommenden Wochen bis Weihnachten stehen noch einige schwierige Aufgaben auf dem Programm.

DFB.de: Am Donnerstag geht es in der Champions League mit dem Duell gegen den italienischen Meister Juventus Turin weiter. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt derzeit wirklich nicht.

Hendrich: Das stimmt. Im Moment geht es tatsächlich Schlag auf Schlag. Erst am Dienstag haben wir 2:2 in Turin gespielt. Jetzt treffen wir im eigenen Stadion erneut auf Juventus. Es ist ein wichtiges Duell, das wir natürlich gerne gewinnen wollen, um unsere Ausgangslage in unserer Gruppe in der Champions League weiter zu verbessern und einen großen Schritt Richtung Viertelfinale zu machen. Aber wir wissen, dass mit Juventus der nächste starke Gegner auf uns wartet. Darauf werden wir uns jetzt vorbereiten.

[sw]