Marco Reus: "Ich möchte helfen und etwas zurückgeben"

"Help your Hometown": Marco Reus will lokalen Unternehmen helfen

Nationalspieler Marco Reus hat die Aktion "Help your Hometown“ ins Leben gerufen. Mit einer Spende von 500.000 Euro wollen seine Frau Scarlett und er lokalen Kleinunternehmen helfen, die finanziellen Notlage, die durch die Corona-Krise entsteht, zu meistern. "Es gibt viele kleine und alteingesessene Betriebe, Frisöre und Gaststätten, die sich schon unter normalen Umständen schwer halten können. Aber gerade diese kleinen Läden machen jede Stadt einzigartig", schreibt der 30 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund in einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen. "Hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben." Der gebürtige Dortmunder rief außerdem zur Beteiligung an der Aktion auf. "Seid solidarisch, unterstützt Eure Mitmenschen und seid füreinander da. Wir hoffen, dass wir noch weitere Personen für die Aktion gewinnen können, die ebenfalls ihre Heimatstadt unterstützen wollen", so Reus. Informationen zu Spendemöglichkeiten finden sich auf der Seite www.helpyourhometown.com [dfb]

Nationalspieler Marco Reus hat die Aktion "Help your Hometown“ ins Leben gerufen. Mit einer Spende von 500.000 Euro wollen seine Frau Scarlett und er lokalen Kleinunternehmen helfen, die finanziellen Notlage, die durch die Corona-Krise entsteht, zu meistern. "Es gibt viele kleine und alteingesessene Betriebe, Frisöre und Gaststätten, die sich schon unter normalen Umständen schwer halten können. Aber gerade diese kleinen Läden machen jede Stadt einzigartig", schreibt der 30 Jahre alte Offensivspieler von Borussia Dortmund in einem Statement auf seinen Social-Media-Kanälen. "Hier möchten wir helfen und etwas zurückgeben." Der gebürtige Dortmunder rief außerdem zur Beteiligung an der Aktion auf. "Seid solidarisch, unterstützt Eure Mitmenschen und seid füreinander da. Wir hoffen, dass wir noch weitere Personen für die Aktion gewinnen können, die ebenfalls ihre Heimatstadt unterstützen wollen", so Reus. Informationen zu Spendemöglichkeiten finden sich auf der Seite www.helpyourhometown.com