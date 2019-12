Helmer, Freund, Ziege und Klose zu EURO-Botschaftern ernannt

Gut neun Monate vor dem Eröffnungsspiel der EURO 2020 hat die UEFA weitere Botschafter für das paneuropäische Turnier benannt. Unter den insgesamt 48 klangvollen Namen des kontinentalen Fußballs befinden sich nun auch drei deutsche Europameister 1996 - Thomas Helmer , Steffen Freund und Christian Ziege - sowie Miroslav Klose, Vizeeuropameister 2008 und natürlich Weltmeister 2014. Zuvor wurde diese Ehre schon Jürgen Klinsmann, Finalkapitän von 1996, sowie Lothar Matthäus, EM-Champion von 1980, zuteil.

Die Botschafter sollen in den kommenden Monaten für die UEFA EURO 2020 werben, die anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs in zwölf europäischen Ländern ausgetragen wird. Die Allianz Arena München, die während des Turniers Fußball Arena München heißt, ist am 16., 20. und 24. Juni 2020 Schauplatz von drei Vorrundenspielen - davon mindestens zwei mit deutscher Beteiligung, sollte sich das DFB-Team direkt für die Europameisterschaft qualifizieren. Falls sich auch Ungarn ohne Umweg qualifiziert - Budapest wurde von der UEFA zum Städtepartner Münchens ernannt -, entscheidet das Los, welche Mannschaft noch ein drittes Heimspiel zu Hause austragen darf. Schafft es die ungarische Nationalmannschaft nicht zur EM oder erst über die UEFA Nations League, spielt die DFB-Auswahl sämtliche Vorrundenpartien in München. Am 3. Juli findet zudem ein Viertelfinale in München statt.

Die 48 Botschafter der EURO 2020

Patrik Berger (Finalist 1996, Tschechien)

Karel Poborský (Finalist 1996, Tschechien)

Vladimír Šmicer (Finalist 1996, Tschechien)

Brian Laudrup (Europameister 1992, Dänemark)

Peter Schmeichel (Europameister 1992, Dänemark)

Paul Gascoigne (Halbfinalist 1996, England)

Steve McManaman (Halbfinalist 1996, England)

David Seaman (Halbfinalist 1996, England)

Michael Owen (Viertelfinalist 2004, England)

Alan Shearer (Halbfinalist 1996, England)

Xabi Alonso (Europameister 2008 und 2012, Spanien)

Gaizka Mendieta (Viertelfinalist 2000, Spanien)

Carles Puyol (Europameister 2008, Spanien)

Marcos Senna (Europameister 2008, Spanien)

Xavi Hernández (Europameister 2008 und 2012, Spanien)

Marcel Desailly (Europameister 2000, Frankreich)

Jean-François Domergue (Europameister 1984, Frankreich)

Youri Djorkaeff (Europameister 2000, Frankreich)

Luis Fernandez (Europameister 1984, Frankreich)

Alain Giresse (Europameister 1984, Frankreich)

Thierry Henry (Europameister 2000, Frankreich)

Christian Karembeu (Europameister 2000, Frankreich)

Robert Pirès (Europameister 2000, Frankreich)

Jean Tigana (Europameister 1984, Frankreich)

David Trezeguet (Europameister 2000, Frankreich)

Steffen Freund (Europameister 1996, Deutschland)

Thomas Helmer (Europameister 1996, Deutschland)

Jürgen Klinsmann (Europameister 1996, Deutschland)

Miroslav Klose (Vizeeuropameister 2008, Deutschland)

Lothar Matthäus (Europameister 1980, Deutschland)

Christian Ziege (Europameister 1996, Deutschland)

Angelos Charisteas (Europameister 2004, Griechenland)

Giorgios Karagounis (Europameister 2004, Griechenland)

Antonios Nikopolidis (Europameister 2004, Griechenland)

Theodoros Zagorakis (Europameister 2004, Griechenland)

Alessandro Del Piero (Finalist 2000, Italien)

Gianluca Zambrotta (Finalist 2000, Italien)

Ruud Gullit (Europameister 1988, Niederlande)

Patrick Kluivert (Halbfinalist 2000 und 2004, Niederlande)

Clarence Seedorf (Halbfinalist 2000 und 2004, Niederlande)

Vitor Baía (Halbfinalist 2000, Portugal)

Ricardo Carvalho (Europameister 2016, Portugal)

Deco (Finalist 2004, Portugal)

Luís Figo (Finalist 2004, Portugal)

Nuno Gomes (Finalist 2004, Portugal)

Maniche (Finalist 2004, Portugal)

Andrey Arshavin (Halbfinalist 2008, Russland)

Henrik Larsson (Viertelfinalist 2004, Schweden)

[dfb]