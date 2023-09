Helmer, Coke4free, Pins und Sonderaktionen beim Frankreich-Spiel

Am Dienstag treffen sich die Fans unserer Nationalmannschaft in Dortmund zum Freundschaftsspiel gegen Frankreich. Der Fan Club Nationalmannschaft wird ab 18 Uhr mit seinem Fan Club-Bus vor der Nordtribüne an der Strobelallee stehen und mit seinem Fan Club-Zelt auf einem der Tartan-Sportfelder des "Leichtathletikzentrums-Dortmund" vor Ort sein.

Als prominenten Gast dürfen wir Thomas Helmer im Fan Club-Zelt empfangen. Unser Europameister von 1996 wird ab etwa 19.15 Uhr vor Ort sein. Dort spendiert unser Gründungspartner Coca-Cola allen Fan Club-Mitgliedern im Zelt Freigetränke solange der Vorrat reicht. In der Coca-Cola-Gaming-Ecke kann am Tischkicker oder an der PlayStation schon mal die Begegnung am Abend simuliert werden.

Gaming-Ecke und Freigetränke

Außerdem erwarten euch die begehrten Spieltag-Pins, die ihr ab einer Spende von einem Euro pro Stück erwerben könnt. Die gesammelte Summe kommt dem Verein "Kinderlachen" zugute. Dieser bietet gemeinnützige Unterstützung für bedürftige Kinder in ganz Deutschland an.

Am Fan Club-Bus wird darüber hinaus eine ganz besondere Aktion angeboten: Wer vor Ort eine Mitgliedschaft abschließt, bekommt ein Heimtrikot unserer Nationalmannschaft in Wunschgröße (XS bis XXL) dazu. Das Angebot gilt nur solange der Vorrat reicht und ausschließlich vor Ort im Zeitraum bis zum Anpfiff der Partie.

Fan-Match gegen Frankreich

Darüber hinaus gibt es am Bus kostenlose Give-Aways und Deutschland-Fahnen. In den Stunden vor dem Anpfiff wird hier ein aktuelles Trikot unserer Nationalmannschaft verlost. Direkt nebenan ist unsere SUTU-Wall aufgebaut. An der interaktiven LED-Wand könnt ihr eure Fußball-Skills testen und tolle Preise gewinnen.

Bereits um 15 Uhr steht unser Fan-Match gegen die Auswahl der Anhänger der Équipe Tricolore auf dem Programm. Gekickt wird auf der Sportanlage des FC Brünninghausen am Hombruchsfeld 71. Zuschauer sind herzlich willkommen. Das Event bietet bei bestem Ambiente den idealen Start in einen unterhaltsamen Fußballtag.

[od]