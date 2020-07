"Heldenkader": Diese 23 fliegen zum EM-Finale nach London

Viele Menschen leisten während der Coronazeit Großes und Großartiges für das Allgemeinwohl. Solche Menschen haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Mobilitätspartner Volkswagen in den vergangenen fünf Wochen gesucht. 23 von ihnen wurden nun in den "Heldenkader" berufen und erhalten als Dankeschön für ihren Einsatz während der Corona-Pandemie eine Einladung zum Finale der UEFA EURO 2020 im kommenden Jahr in London.

"Wir wollen uns bei den Menschen bedanken, die während der Pandemie über sich hinausgewachsen sind", sagt Jürgen Stackmann, Volkswagen Markenvorstand für die Bereiche Vertrieb, Marketing und After Sales. "Egal, ob in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, Nahverkehrsunternehmen, Supermärkten oder Logistikzentren - in zahlreichen Bereichen hat das Personal mit unermüdlichem Einsatz das System am Laufen gehalten."

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie beim DFB, sagt: "Der Fußball hat in den vergangenen Wochen nur eine Nebenrolle gespielt. Im Mittelpunkt standen zu Recht die Menschen, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise dazu beigetragen haben, die Corona-Krise einzudämmen. Dieses außergewöhnliche Engagement wollen wir mit der Nominierung des 'Heldenkaders' würdigen." Bundestrainer Joachim Löw ergänzt: "Im Gegensatz zu meinen Spielern, die sich in den kommenden Monaten erst noch für den EM-Kader empfehlen müssen, haben die 23 Corona-Helden ihr Finalticket für die EM schon sicher."

Die Auswahl des "Heldenkaders" war nicht leicht für die prominent besetzte Jury. Zahlreiche bewegende Nominierungen und Bewerbungen gingen ein, für die sich der DFB und Volkswagen herzlich bedanken.

Die "Heldenkader"-Jury

Teresa Enke Teresa Enke ist Vorstandsvorsitzende der 2010 gegründeten Robert-Enke-Stiftung, die sich der Erforschung und Behandlung von Depression sowie Herzerkrankungen bei Kindern verschrieben hat. Günther Jauch Ob als Moderator, Produzent oder Journalist: Günther Jauch ist seit Jahrzehnten eine der bekanntesten Radio- und Fernsehpersönlichkeiten in Deutschland. Darüber hinaus ist er für sein gemeinnütziges Wirken bekannt. Gunnar Kilian Gunnar Kilian ist seit 2018 Personalvorstand bei Volkswagen. In dieser Funktion leitet er den Corona-Krisenstab des Konzerns. Birte Kötter Birte Kötter ist Vorstandsvorsitzende beim internationalen Kinderhilfswerk terre des hommes Deutschland e.V., bei dem sich Freiwillige bundesweit in 120 Orten für Kinder engagieren. Joachim Löw Joachim Löw ist seit 2006 Bundestrainer. 2014 führte er die deutsche Nationalmannschaft in Brasilien zum vierten WM-Titel – und wurde als FIFA-Trainer des Jahres ausgezeichnet. Alexandra Popp Alexandra Popp ist Kapitänin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft und der Bundesliga-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Die Olympiasiegerin von 2016 gewann zuletzt mit den "Wölfinnen" viermal in Folge das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal. Jürgen Stackmann Jürgen Stackmann verantwortet als Mitglied des Volkswagen Markenvorstands die Geschäftsbereiche Vertrieb, Marketing und After Sales. Stackmann ist seit 2010 bei Volkswagen. Martina Voss-Tecklenburg Martina Voss-Tecklenburg ist seit 2018 Bundestrainerin. Als Spielerin bestritt sie 125 Länderspiele und wurde viermal Europameisterin.

Noch ist die Pandemie nicht überwunden. Doch die Aktion zeigt: Mit engagierten, empathischen und verlässlichen Mitmenschen kann vieles im Leben gemeistert werden.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner! Der DFB und Volkswagen wünschen allen viel Spaß beim EM-Finale in London im kommenden Jahr!

[dfb]