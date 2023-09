Heimspiele in der Eliterunde live auf DAZN

Neuland für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft: Erstmals in ihrer Geschichte hat sich die DFB-Auswahl in die Eliterunde der WM-Qualifikation gespielt. Die 20 besten Teams aus Europa wurden dafür in fünf Viergruppen gelost. Auf dem Weg zur Weltmeisterschaft 2024 in Usbekistan trifft das Team von Trainer Marcel Loosveld bis Dezember 2023 jeweils in einem Heim- und einem Auswärtsspiel auf Frankreich, Kroatien und die Slowakei. Nur der Gruppensieger hat das WM-Ticket sicher.

Ebenfalls Novum ist, dass in der Eliterunde erstmals Spiele der Futsal-Nationalmannschaft im Pay-TV zu sehen sein werden: Die Sport- und Unterhaltungsplattform DAZN wird die drei Heimspiele gegen Kroatien am kommenden Samstag (ab 18.30 Uhr), die Slowakei (5. Oktober, ab 18.30 Uhr) und Frankreich (20. Dezember, ab 18.30 Uhr) übertragen.

Loosveld: "Haben sich die Spieler mehr als verdient"

"Wir freuen uns sehr über diesen Schritt und hoffen, dass wir dadurch ein noch breiteres Publikum von unserer Sportart begeistern können", sagt Marcel Loosveld. "Diese mediale Aufmerksamkeit haben sich unsere Spieler durch ihren starken Einsatz und all die harte Arbeit in den vergangenen Monaten mehr als verdient."

Zusätzlich zur Übertragung auf DAZN werden alle sechs Heim- und Auswärtsspiele der WM-Qualifikation live und kostenfrei auf dem YouTube- und dem Twitch-Kanal des DFB übertragen. Nicht nur durch die Nationalmannschaft wird der deutsche Futsal auf DAZN sichtbar sein, sondern auch durch die Futsal-Bundesliga: Das Stadtderby am 4. Spieltag zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli am 14. Oktober um 18 Uhr wird ebenfalls live auf DAZN übertragen.

Die Spieltermine in der Eliterunde

Spieltag: 16.9.2023 Deutschland – Kroatien (18.30 Uhr)

Spieltag: 20.9.2023 Frankreich – Deutschland (21.05 Uhr)

Spieltag: 5.10.2023 Deutschland – Slowakei (18.30 Uhr)

Spieltag: 9.10.2023 Slowakei – Deutschland (18.30 Uhr)

Spieltag: 15.12.2023 Kroatien – Deutschland (noch offen)

Spieltag: 20.12.2023 Deutschland – Frankreich (18.30 Uhr)

