Heimsieg gegen Tschechien

Die deutsche U 20-Nationalmannschaft hat auch das zweite Länderspiel in Folge gewonnen. Im hessischen Dreieich setzte sich die Mannschaft von Trainer Hannes Wolf mit 4:2 (1:0) gegen die Tschechische Republik durch.

Den einzigen Treffer der ersten Halbzeit markierte Armindo Sieb (16.). Nachdem der Stürmer von Greuther Fürth im Strafraum gefoult wurde, versenkte er den anschließenden Elfmeter in der linken oberen Ecke zur Führung.

Im zweiten Durchgang sorgte Kapitän Mika Baur im Alleingang für den deutschen Sieg. Der Freiburger Offensivspieler traf zunächst aus kurzer Distanz zum 2:0 (55.). Acht Minuten später stand Baur nach einem Abpraller goldrichtig und schoß zur Drei-Tore-Führung ein (63.).

Zwei späte Gegentore

Nach dem 3:0 zog sich die DFB-Elf etwas zurück und überließ den Gästen aus Tschechien den Ball. Durch einen Fehler im Spielaufbau konnte Denis Alijagic für die Tschechische Republik den Anschlusstreffer (74.) erzielen, anschließend traf Muhammed Damar von Hannover 96 nach einer Ecke ins eigene Tor (83.). DFB-Keeper Mio Backhaus sicherte der U 20 mit einer Glanzaprade kurz vor Spielende (86.) den Sieg. Mit der letzten Aktion des Spiels machte Damar seinen Fehler wieder gut und sorgte nach einem Konter für den Endstand (90.+6).

"In beiden Halbzeiten haben wir sehr gute erste 30 Minuten gespielt, waren aber dann anschließend jeweils 15 Minuten nicht mehr richtig im Spiel. Wir hätten zwischendurch höher führen können, hätten aber auch mehr kassieren können", so Wolf nach dem Spiel. "Mir hat sehr gut gefallen, wie wir nach vorne gespielt und die Tore erzielt haben. Vier Tore in einem Spiel, das hat Spaß gemacht, dafür spielen wir Fußball."

Angesprochen auf die knappe Schlussphase mit den beiden Gegentoren sagt Wolf: "Der Gegner hat sehr gut gewechselt und alles nach vorne geworfen. Uns hat in dieser Phase die nötige Schärfe gefehlt."

Seit vier Spielen ungeschlagen

Mit dem Sieg ist die U 20 seit vier Spielen ungeschlagen. Am letzten Freitag gewann der DFB-Nachwuchs gegen Portugal, zuvor spielte man jeweils unentschieden gegen Polen und Italien.

Bereits im nächsten Monat geht es für die Mannschaft von Hannes Wolf weiter. Am 17. November spielt der DFB-Nachwuchs gegen Rumänien, ehe zum Jahresabschluss am 20. November ein Heimspiel mit dem Klassiker gegen England ansteht.