Heimrechttausch: Freiburg empfängt Jena

Die Partie des 18. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga zwischen dem FF USV Jena und dem SC Freiburg am 7. Juni (ab 14 Uhr) wird nicht, wie geplant, auf dem Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena ausgetragen, sondern im Möslestadion in Freiburg. Diese Entscheidung beruht auf dem Beschluss des Außerordentlichen DFB-Bundestags vom Montag, nach dem DFB-Wettbewerbe flexibel gehandhabt werden sollen. So hat die Spielleitung nun auch die Möglichkeit, bei zwingender Notwendigkeit einen neutralen Spielort für eine Partie zu benennen oder einen Tausch des Heimrechts festlegen zu können.

Aufgrund der aktuell gültigen Corona-Eindämmungsverordnung des Freistaats sind bis zum 5. Juni 2020 Wettkämpfe jeglicher Art in Thüringen untersagt. Daher wurde der Heimrechttausch durch Silke Raml, Spielleiterin der Frauen-Bundesliga, vorgenommen.

Derweil wurde auch das Nachholspiel des 15. Spieltags zwischen dem 1. FC Köln und Jena neu terminiert. Die Partie findet am 10. Juni um 16 Uhr im Kölner Südstadion statt.

