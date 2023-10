Heimländerspiele in Paderborn und Essen

Die Spielorte für die ersten zwei U 21-Heimspiele in der laufenden EM-Qualifikation stehen fest: Am 17. November (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) empfängt die deutsche U 21-Nationalmannschaft in der Paderborner Home-Deluxe-Arena Estland, am 21. November (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX) ist Polen im Stadion an der Hafenstraße in Essen zu Gast.

"Wir freuen uns darauf, dass im November endlich auch unsere ersten Heimspiele in der EM-Qualifikation anstehen", sagt DFB-Trainer Antonio Di Salvo. "Uns erwarten zwei schwere Spiele, in denen uns Estland und Polen alles abverlangen werden. Wir wollen beide Partien gewinnen und hoffen darauf, dass die Fans in Paderborn und Essen unsere Mannschaft bei diesen wichtigen Aufgaben tatkräftig unterstützen."

Tickets ab 17. Oktober erhältlich

Der Ticketverkauf für die beiden Heimländerspiele startet am 17. Oktober. Karten können dann im DFB-Ticketportal oder über die Tickethotline (Telefon: 069 90 28 38 48) erworben werden.

Für beide Spiele gilt: Sitzplatzkarten sind in zwei Kategorien erhältlich und kosten 15 beziehungsweise 20 Euro (ermäßigt 10 bzw. 15 Euro). Kinder bis einschließlich 14 Jahren zahlen für alle Sitzplatz-Kategorien 8 Euro. Gruppentickets ab zehn Personen sind im Sitzplatzbereich für 8 Euro erhältlich.

Nach dem 3:0 gegen den Kosovo im September liegt die deutsche U 21-Auswahl aktuell mit drei Punkten auf Rang drei der EM-Qualifikationsgruppe D, jedoch mit einem absolvierten Spiel weniger als die Erst- und Zweitplatzierten Polen und Bulgarien. Am kommenden Freitag (ab 18.15 Uhr, live auf ProSieben MAXX) spielt das Team von Di Salvo in Sofia gegen Bulgarien. Für die Endrunde, die 2025 in der Slowakei stattfindet, qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie die drei besten Gruppenzweiten. Die sechs verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Playoffs, um die letzten drei Endrundenteilnehmer zu bestimmen.

