Heiko Westermann wird Flicks Co-Trainer in Barcelona

Nach fünf Jahren beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) wechselt U 19-Co-Trainer Heiko Westermann zum FC Barcelona. In Katalonien wird der 27-malige Nationalspieler ab sofort Assistent des früheren Bundestrainers Hansi Flick. Beim DFB folgt Rainer Zietsch – gemäß der Rotation im Übergangsbereich als neuer U 18-Co-Trainer – auf Westermann. Gemeinsam mit Markus Reiter vervollständigt er das Trainerteam um Christian Wörns.

Heiko Westermann sagt: "Ich bin dankbar für fünf intensive Jahre beim DFB, in denen ich viel gelernt habe. Sei es auf zahlreichen Hospitationen im In- und Ausland oder beim Entwickeln des Abwehrspieler-Programms. Mit den besten Nachwuchsspielern des Landes zu arbeiten, war mir stets eine Ehre. Wir haben Siege zusammen gefeiert und Niederlagen verarbeitet, es gab Höhen und Tiefen. Was bleibt, ist das enge Verhältnis zu all meinen Trainerkollegen aus dem U-Bereich des DFB. Im Fußball sieht man sich immer mehrmals, auf Wiedersehen!"

"Er hat unsere Talente unheimlich nach vorne gebracht"

Westermann begleitete beim Verband seit Sommer 2019 verschiedene Jahrgänge: Zunächst im Aufbaubereich unter Marc Meister, seit Sommer 2021 dann im Übergangsbereich in Wörns‘ Trainerteam. Vor allem die deutschen Abwehrtalente profitierten von den Erfahrungen des ehemaligen Innenverteidigers.

Kai Krüger, Leiter der Junioren-Nationalmannschaften, sagt: "Mit Heiko verlässt uns ein absoluter Fachmann – ein Trainer, der den Fußball mit voller Leidenschaft lebt. Er hat unsere Talente durch seine akribische Arbeitsweise unheimlich nach vorne gebracht. Ins 'Team DFB' hat sich Heiko über die Umsetzung des Positionsprogramms "Abwehrspieler" hinaus eingebracht. Dass er seine Trainerkarriere nun in Hansis Team beim FC Barcelona fortsetzt, erfüllt uns mit Stolz. Auch diese Personalie zeigt, dass wir beim DFB nicht nur unsere Talente eng begleiten, sondern auch Trainertalente entwickeln und für den Schritt auf die große Bühne vorbereiten. Für seine neue Aufgabe wünschen wir Heiko und Hansi Flicks gesamten Team nur das Beste!“

Zietsch und Reiter komplettieren Wörns‘ Trainerteam

Die Nachfolge von Westermann ist bereits geregelt. Rainer Zietsch, der als Co-Trainer im Vorjahr mit dem Jahrgang 2006 den Europa- und Weltmeistertitel holte, und der bisherige Pro Lizenz-Ausbilder Markus Reiter bilden mit Cheftrainer Wörns das neue Trainerteam der U 18.

Krüger dazu: "Dass wir mit Rainer direkt einen Nachfolger präsentieren können, hilft uns in der Vorbereitung auf die kommende Saison enorm. Rainer hat im Nachwuchsbereich alles erlebt: er war Trainer im Leistungszentrum, hat dort als Leiter große Teams geführt und viele Spieler auf ihrem Sprung zu den Profis begleitet. Er wird sich wie in seinen bisherigen Teams mit Akribie, seiner Besonnenheit und vollem Einsatz einbringen und das Team von Christian auf seine besondere Art ergänzen."

Zur neuen Funktion Reiters sagt der Leiter der Junioren-Nationalmannschaften: "Von Markus versprechen wir uns zusätzliche Sichtweisen, die seine Rolle als Ausbilder in der UEFA-Pro-Lizenz mit sich bringt. Uns ist es wichtig, alle Ressourcen im DFB bestmöglich zu nutzen. Das bedeutet auch, dass Ausbilder in unseren Teams eine wesentliche Rolle spielen können. Außerdem wird Markus seine Erfahrung als ehemaliger Profi und Cheftrainer verschiedener Regionalliga-Teams sowie aus seiner Zeit als Verbandssportlehrer in das Team einbringen."

Krüger weiter: "Mit Christian, Rainer und Markus haben wir erneut ein Team zusammen, das unterschiedliche Kompetenzen und Hintergründe mitbringt. Alle drei werden wichtige Ansprechpartner unserer Talente im Übergangsbereich sein und sie auf dem Weg zur UEFA U 19-Europameisterschaft 2026 begleiten."

[jf]