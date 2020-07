Heike Ullrich ist neue Stellvertretende Generalsekretärin des DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat eine neue Stellvertretende Generalsekretärin. Auf seiner außerordentlichen Sitzung am heutigen Montag hat das DFB-Präsidium zustimmend zur Kenntnis genommen, Heike Ullrich als neue Stellvertreterin von Generalsekretär Dr. Friedrich Curtius einzusetzen. In dieser Funktion folgt Heike Ullrich auf Ralf Köttker, der den Verband im November 2019 verlassen hatte.

Heike Ullrich ist diplomierte Sportökonomin, ihre Tätigkeit für den DFB begann sie 1996 als Sachbearbeiterin für den Frauen- und Mädchenfußball. Als Teammanagerin für die Frauen-Nationalmannschaft(en) lernte sie bald die organisatorischen Abläufe bei den Auswahlteams und in der Organisation von Länderspielen und anderen Großveranstaltungen kennen. 2004 wurde sie Abteilungsleiterin für den Spielbetrieb, 2016 übernahm sie die Direktion Frauen- und Mädchenfußball. Seit dem 1. Januar 2018 leitet Heike Ullrich die DFB-Direktion Verbände, Vereine und Ligen, die für DFB-Pokal, 3. Liga, FLYERALARM Frauen-Bundesliga und alle Amateur- und Jugendspielklassen zuständig ist. Ihre Direktion bündelt alle Belange des Breitensports und des Amateurspitzenfußballs.

International war Ullrich als Mitglied im Organisationskomitee sowohl bei der Frauen-EM 2001 als auch der Frauen-WM 2011 in Deutschland im Einsatz und übernahm bei großen Turnieren bis hin zu den Olympischen Spielen Sonderaufgaben vom Match Comissioner bis zur Assistenz des Generalkoordinators. Von 2005 bis 2016 gehörte sie zudem der FIFA U20 Frauen-Kommission an.

"Heike Ullrich tut dem Fußball und dem DFB gut"

DFB-Präsident Fritz Keller sagt: "Ich freue mich sehr, dass wir beim DFB mit Heike Ullrich zum ersten Mal eine weibliche, sehr kompetente Stellvertretende Generalsekretärin bekommen. Sie leistet hervorragende Arbeit und ist nicht nur in unserem Hause hoch angesehen. Heike Ullrich tut dem Fußball gut. Und sie tut dem DFB gut."

Dr. Friedrich Curtius erklärt: "Ich bin sehr stolz, mit welcher Ruhe, Souveränität, Kompetenz und Empathie Heike Ullrich seit Jahren überragende Arbeit für den deutschen Fußball leistet. Sie gehört seit Langem zu den Führungsfiguren im DFB, auch als sie noch keine Führungskraft war, ist sie mit ihrem Einsatz und ihren Gedanken vorangegangen. Insbesondere im vergangenen Halbjahr hat sie Herausragendes geleistet. Bei den Herausforderungen, die wir durch die Corona-Krise zu meistern hatten und haben, war und ist Heike Ullrich federführend. Sie genießt großes Vertrauen im gesamten DFB und innerhalb des DFB-Präsidiums."

Heike Ullrich sagt: "Ich bedanke mich für das Vertrauen beim Präsidium, dem Vorstand und der DFB-Geschäftsführung. Es warten in sehr herausfordernden Zeiten große Aufgaben auf uns. Diese können wir nur gemeinsam meistern. Und so verstehe ich auch meine Rolle in der neuen Position: als absolute Teamplayerin im engen Zusammenspiel mit Generalsekretär Friedrich Curtius, unserem Präsidenten Fritz Keller und allen Mitarbeiter*innen im DFB. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben und sehe diese Entscheidung auch als deutliches Signal, dass der DFB auf dem eingeschlagenen Weg der Erneuerung auch auf weibliche Expertise setzt."

[dfb]