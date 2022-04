Hegering wechselt von Bayern zu Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg hat zur kommenden Saison Nationalspielerin Marina Hegering vom FC Bayern München verpflichtet. Die 32 Jahre alte Abwehrspielerin unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag beim aktuellen Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Zwei Jahre soll sie ihre Erfahrung als Spielerin einbringen, anschließend Aufgaben im Trainerteam des DFB-Pokalsiegers übernehmen. Hegering hat, wie andere deutsche Nationalspielerinnen, den Lehrgang zur Erlangung der B+ Lizenz erfolgreich abgeschlossen.

Hegering debütierte als 17-Jährige für den FCR 2001 Duisburg in der höchsten deutschen Spielklasse, für den sie bis 2011 spielte. In dieser Zeit gewann sie zweimal den DFB-Pokal sowie den UEFA Women's Cup. Es folgten Stationen bei Bayer 04 Leverkusen (2011 bis 2017) und der SGS Essen (2017 bis 2020), ehe sie zum FC Bayern München wechselte, mit dem sie 2021 die Deutsche Meisterschaft feierte. Hegering durchlief alle Nachwuchsnationalmannschaften des DFB und wurde 2010 U 20-Weltmeisterin. In der A-Nationalmannschaft debütierte sie 2019.

"Ich schätze die Perspektive, in eine Trainertätigkeit einzusteigen"

"Ich freue mich sehr, meine Karriere ab Sommer beim VfL Wolfsburg und somit auf höchstem europäischen Niveau fortsetzen zu können", erklärt Hegering. "Besonders schätze ich die tolle Perspektive, nach meiner aktiven Laufbahn in eine Trainertätigkeit beim VfL Wolfsburg einzusteigen. Das ist absolut nicht selbstverständlich und verdeutlicht die Wertschätzung, die mir von den VfL-Verantwortlichen entgegengebracht wird."

Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, sagt: "Marina hat sich im Laufe ihrer schon langen Karriere ständig weiterentwickelt und nie aufgehört, besser zu werden. Wir sind daher sehr glücklich, dass wir sie für ein Engagement beim VfL Wolfsburg über ihre aktive Karriere hinaus gewinnen konnten."

[dfb]