Hegering: "Sind gemeinsam in einem Flow"

Der FC Bayern München ist der große Gewinner des 9. Spieltags der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. Die Münchnerinnen gewannen das Spitzenspiel gegen den VfL Wolfsburg mit 4:1 und haben damit nun fünf Punkte Vorsprung in der Tabelle. Entscheidenden Anteil an dem Erfolg hatte Nationalspielerin Marina Hegering mit einer starken Leistung und dem wichtigen Treffer zum 2:0. Im DFB.de-Interview ordnet die 30-Jährige die Situation ein.

DFB.de: Frau Hegering, wie bewerten Sie diesen Erfolg?

Marina Hegering: Wir sind glücklich und können dieses Erlebnis jetzt kurz genießen. Es war ein super Spiel von uns. Wir haben vier Tore gegen Wolfsburg gemacht. Damit können wir gut leben. (schmunzelt)

DFB.de: Nach einem guten Start von Wolfsburg hatten Sie den Gegner gut im Griff und waren sehr effizient.

Hegering: Die Analyse kann ich so unterschreiben. Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. In die Wolfsburger Druckperiode haben wir die Führung erzielt, kurz vor der Pause konnten wir auf 2:0 erhöhen.

DFB.de: Dieses Tor ist Ihnen gelungen.

Hegering: Ich habe es eben noch mal im Fernsehen gesehen. Der Ball war sehr lange in der Luft. Ich weiß nicht genau, warum Wolfsburgs Torhüterin nicht rausgekommen ist. Aber darüber möchte ich mir auch kein Urteil erlauben. Ich habe den Ball nur noch sehr leicht berührt. Dieser Richtungswechsel hat gereicht. So konnten wir uns unmittelbar vor dem Pausenpfiff ein gutes Polster erarbeiten.

DFB.de: ...das Sie mit dem 3:0 direkt nach dem Wechsel sogar noch komfortabler gestaltet haben.

Hegering: Auch das hat uns natürlich optimal in die Karten gespielt. Das war ein wichtiger Zeitpunkt, weil wir Wolfsburg so direkt den Wind etwas aus den Segeln nehmen konnten. Wir haben es insgesamt gut gemacht. Wir sind jetzt erstmal zufrieden und freuen uns auf die nächsten Aufgaben, die noch bis Weihnachten auf uns warten.

DFB.de: Hatten Sie das Gefühl, dass es nach dem Anschlusstreffer zum 3:1 noch mal eng werden könnte?

Hegering: Wolfsburg hat dann Druck gemacht. Aber wir haben gut gestanden und nicht viel zugelassen. Und wenn es mal eng wurde, hat Laura Benkarth wirklich stark gehalten. Sie hat drei oder vier tolle Paraden gezeigt. Das haben wir gebraucht. Mit dem 4:1 war die Partie dann entschieden. Ich denke, dass wir verdient gewonnen haben. Wir haben eine richtig gute Leistung gezeigt, auf die wir stolz sein können. Heute war eine Ausnahmesituation, heute waren besondere Emotionen im Spiel. Das hat wahrscheinlich jeder Zuschauer gesehen.

DFB.de: Sie haben jetzt in der Tabelle fünf Zähler Vorsprung. Was bedeutet diese Ausgangslage?

Hegering: Es war definitiv ein wichtiger Sieg für uns. Ich sage es nicht gerne, aber es war aus meiner Sicht ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir für uns entscheiden konnten. Aber bei aller Euphorie darf man auch nicht vergessen, dass noch viele weitere schwere Begegnungen auf uns warten. Wir können jetzt kurz stolz und glücklich sein. Aber dann muss der Fokus auch schon auf das kommende Wochenende gehen. Da müssen wir weitermachen.

DFB.de: Ihre Bilanz ist beeindruckend: Neun Spiele, neun Siege, erst ein Gegentreffer – geht es überhaupt noch besser?

Hegering: Die Situation ist für uns gerade sehr gut. Das kann man durchaus so sagen. Aber wir haben auch noch nichts erreicht. Auch wenn ich mich wiederholen: Wir müssen jetzt nachlegen. Dann können wir diese wichtigen Punkte vergolden. Wir müssen unsere Leistung bestätigen.

DFB.de: Sie sind erst seit dieser Saison in München. Wie haben Sie die Zeit bisher erlebt?

Hegering: Ich bin sehr glücklich darüber, diesen Schritt gemacht zu haben. Wir haben eine super Mannschaft zusammen. Die Neuzugänge sind toll aufgenommen worden. Die Stimmung ist gerade logischerweise echt super. Es passt von vorne bis hinten. So fällt es allen leichter, Leistung zu bringen. Das Team funktioniert einfach. Wir arbeiten extrem gut zusammen. Alle haben eine gute Phase. Es ist schön, es macht viel Spaß. Wir fühlen uns sehr, sehr gut. Auch ich persönlich.

DFB.de: Wie schwer war der Schritt für Sie nach München?

Hegering: Es war natürlich nicht einfach, weil ich in meiner Heimat sehr verwurzelt war. Ich hatte dort einen Job, den ich schweren Herzens kündigen musste. Aber ich habe die Entscheidung bis heute noch keinen einzigen Augenblick bereut. Ich genieße es gerade. Es macht mir extrem viel Spaß. Ich freue mich auf alles, was noch kommt.

DFB.de: War es für Sie auch die Entscheidung, mit 30 Jahren erstmals in Ihrer Karriere wirklich Profifußball zu spielen?

Hegering: Ja, es ist ein neues Abenteuer für mich. Meine Lebenssituation hat sich für mich komplett verändert. Ich genieße jeden Augenblick. Denn klar ist ja auch, dass ich nicht mehr ewig Fußball spielen werde. Ein paar Jahre werden es hoffentlich noch sein. Und so lange will ich alles mitnehmen, was geht.

DFB.de: Viele Außenstehende sehen Sie als das womöglich entscheidende Puzzleteil im neuen Kader des FC Bayern München. Wie stehen Sie dazu?

Hegering: Ich sehe das etwas anders. Ich freue mich, wenn ich der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen kann. Aber letztlich bin ich nur eine Spielerin von 24 im Kader. Wir sind gerade so stark, weil wir als Mannschaft funktionieren. Alleine ist niemand stark. Ich würde unseren derzeitigen Erfolg keinesfalls an einer Spielerin festmachen wollen. Das würde der Sache nicht gerecht werden. Wir sind gemeinsam in einem Flow. Und wenn das so ist, laufen viele Dinge einfach und gut. Wir müssen das jetzt so mitnehmen und zusehen, dass wir weiter auf dieser Welle reiten. Es werden auch wieder andere Spiele kommen und wahrscheinlich auch Rückschläge. Darauf sind wir vorbereitet. Jetzt müssen wir diszipliniert weiterarbeiten. Jetzt bin ich selbst gespannt, wohin dann die Reise für uns gehen kann.

[sw]