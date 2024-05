Hegering: "Köln hat mein Herz erobert"

"Fokus.Frauen." Das ist die Überschrift der zweiten Auflage der DFB Women's Week, die rund um das DFB-Pokalfinale in Köln vom 3. bis 13. Mai 2024 stattfindet. Dabei sollen durch aufeinander abgestimmte Maßnahmen von der Basis bis in die Spitze Frauen in den Blickpunkt gerückt und die volle Aufmerksamkeit auf die Themen Frauenfußball und Frauen im Fußball gelegt werden. Die DFB-Womens Week ist eine Maßnahme der Strategie Frauen im Fußball FF 27.

An Christi Himmelfahrt, 9. Mai (ab 16 Uhr, live im ZDF und bei Sky), spielen im DFB-Pokalfinale der Frauen Meister Bayern München und Titelverteidiger VfL Wolfsburg in Köln um den Titel. Vorab sprechen Wolfsburgs Verteidigerin Marina Hegering (34) und Jovana Damnjanović (29), Stürmerin beim FC Bayern, über den Showdown im RheinEnergieStadion. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Marina Hegering über...

... ihren Fitnesszustand: Mir geht es gut, ich bin fit und freue mich sehr auf morgen.

... ihre Liebe zu Köln: Mein Herz schlägt für die Stadt Köln, deshalb ist es sehr besonders hier zu spielen. Ich habe fünf Jahre in Köln gelebt und hier studiert. Wer einmal in Köln gelebt hat, der weiß, dass die Imis (nicht gebürtige Kölner, Anm. d. Red) sehr freundlich empfangen werden. Köln hat deshalb auch mein Herz erobert. Ich bin gerne hier und freue mich riesig auf alles, was hier passiert.

... eine mögliche Wachablösung: Dazu wurde in der Vergangenheit schon viel gesagt. Das Spiel morgen ist wichtig für uns und wir wollen alles dafür tun, dass wir das Spiel gewinnen. Ob es eine Wachablösung war, darüber können wir in acht Jahren reden, aber jetzt ist es zu früh dafür.

... ihren Tagesablauf am Finaltag: Nach dem Frühstück werden wir uns sicherlich am Vormittag bewegen um den Kreislauf in Schwung zu kriegen. Nach einem Essen geht es dann schon los und der Kopf läuft auf Hochtouren.

... Erkenntnisse aus dem 0:4 gegen den FC Bayern in der Bundesliga: Wir wollen dieses Mal am besten keine Tore kassieren. Wir haben das Spiel entsprechend ausreichend analysiert und werden alles dafür tun, dass es morgen anders ausfällt.

... die Besonderheit eines Pokalfinals: Wann darf man mal vor so vielen Zuschauern spielen? Es gibt eine große Vorfreude, das Abschlusstraining heute stimmte einen schon auf das Spiel ein. Das Training hier ist etwas Außergewöhnliches, es bringt diesen besonderen Pokalflair. Es ist kein gewöhnliches Spiel, unabhängig wie die Saison bislang verlaufen ist.

Jovana Damnjanović über...

... den Ablauf bis zum Spiel: Wenn man auswärts spielt, ist es ein ähnlicher Ablauf. Wir Essen und bewegen uns und dann geht es schon los. Das Spiel ist ja schon um 16 Uhr, deshalb haben wir nicht so viel Zeit im Hotel.

... die Besonderheit des Endspiels: Wir wissen, dass das Spiel morgen sehr wichtig ist und es keine weiteren Spiele mehr gibt. Ich freue mich riesig, dass wir die Chance haben, gegen Wolfsburg zu spielen. Ich hoffe, dass wir am Ende feiern dürfen.

