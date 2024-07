Hegering: "Der Countdown läuft"

Der Countdown läuft: Am Donnerstag trifft die Frauen-Nationalmannschaft im ersten Gruppenspiel bei dem Olympischen Fußballturnier in Marseille auf Australien (ab 19 Uhr, live im ZDF und auf sportschau.de). Die Nationalspielerinnen Lea Schüller und Marina Hegering sprechen mit DFB.de über die Trainingsbedingungen, die schwerpunkte im Training und das Gefühl vor der Auftaktpartie.

Lea Schüller über…

... Schwerpunkte im Training: Heute und gestern haben wir unter anderem Standards trainiert. Die sind enorm wichtig für uns, deswegen müssen wir uns intensiv damit beschäftigen. Heute stand das Verhalten in der Box, Verteidigung und das Einlaufverhalten der Stürmerinnen auf dem Plan. Langweilig wird uns nicht.

... ihr Highlight bei den Olympischen Spielen: Ich freue ich mich schon sehr auf unser Turnier. Dadurch, dass wir nicht in Paris selbst sind, ist es etwas schwieriger, dieses Gefühl zu erleben, das Olympia ausmacht: also, dass man auch die Sportlerinnen und Sportler der eigenen wie der anderen Nationen unterstützt und zu den Wettbewerben fährt. Aber wenn wir jetzt einen freien Tag oder Nachmittag haben, ist es natürlich trotzdem cool, dass man immer den Fernseher einschalten und die Spiele sehen kann. Das werden wir sicher auch machen.

Marina Hegering über...

... die Trainingsbedingungen: Während der ersten Einheiten war es sehr warm, aber das war uns von vornherein klar. Von daher haben wir uns auch im Kopf darauf eingestellt. Das Hotel ist ziemlich cool. Alle sind glücklich mit der Wahl. Wir sind gut angekommen, ein paar Spielerinnen waren auch schon mal zu Fuß unterwegs. Wir fühlen wir uns gerade sehr wohl. Der Countdown bis zum ersten Spiel läuft und die Zeit rennt.

... das Gefühl vor dem ersten Spiel: Es ist ein sehr positives Gefühl. Wir sind sehr gut vorbereitet auf alles und hatten natürlich auch einen guten letzten Test in Hannover. Daher sind wir positiv eingestellt und freuen uns jetzt einfach darauf, dass es losgeht.

... die Stimmung beim Österreich-Spiel in Hannover: Es war eindrucksvoll, wie die Fans uns unterstützt haben und auch, dass so viele da waren. 43.000 können in Hannover in das Stadion. Als es hieß, dass es ausverkauft war, war das natürlich sehr beeindruckend für uns alle. Ein tolles Erlebnis.

... ihren Fitnesszustand: Mir geht es sehr gut, ich bin jetzt wieder voll im Mannschaftstraining und freue ich mich, dass es jetzt wieder losgeht.

