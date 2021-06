Hazard schießt Belgien ins Viertelfinale

Belgien hat zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale der Europameisterschaft erreicht. Die "Roten Teufel" bezwangen im Achtelfinale Titelverteidiger Portugal in Sevilla 1:0 (1:0) und treten nun am 2. Juli (ab 21 Uhr) in München gegen Italien an.

Thorgan Hazard erzielte kurz vor Ende der ersten Halbzeit nach Vorarbeit seines Dortmunder Klubkollegen Thomas Meunier (42.) mit einem Distanzschuss das einzige Tor der Partie.

Nach der Pause drückte Portugal ordentlich aufs Tempo und hatte besonders in der Schlussphase mehrfach die Chance auf den Ausgleich. Doch Ruben Dias (82.) verpasste aus kurzer Distanz und Raphael Guerreiro (83.) traf kurz darauf nur den Pfosten. Schließlich fehlte André Silva (88.) das nötige Glück, als Torwart Thibaut Courtois seinen Versuch noch von der Linie kratzte.

[dfb]