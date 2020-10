Havertz ist "Spieler des Schweiz-Spiels"

Es war in der 28. Spielminute, als Nationalspieler Kai Havertz im Nations-League-Spiel gegen die Schweiz den Ball eroberte und so den Anschlusstreffer zum 1:2 von Timo Werner vorbereitete. In der 49. Spielminute sorgte der Chelsea-Legionär beinahe selbst für den Ausgleich. Sein scharf geschossener Flachschuss prallte jedoch nur an den rechten Pfosten. Dennoch sollte sich der 21-Jährige im Laufe des spektakulären Spiels noch selbst für seine starke Leistung belohnen: In der 55. Spielminute stand er - ebenfalls nach eigenem Ballgewinn - an der rechten Strafraumecke frei vor dem Schweizer Keeper Yann Sommer und erzielte mit einem überlegten Flachschuss ins lange Eck in seinem zehnten Länderspiel sein zweites Tor für die deutsche Nationalmannschaft.

Diese starke Leistung würdigten auch die User beim Voting des Fan Club Nationalmannschaft auf DFB.de. 45,9 Prozent der Fans stimmten dafür, Havertz beim 3:3 gegen die Eidgenossen in Köln den Titel Spieler des Spiels zu verleihen. Hinter ihm teilten sich sein Chelsea-Teamkollege Timo Werner und Mittelfeldmotor Leon Goretzka mit jeweils 10,9 Prozent den zweiten Platz vor dem Drittplatzierten Serge Gnabry, der auf 10,5 Prozent kommt.

[dfb]