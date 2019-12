Havertz fällt für Länderspiele aus

Bundestrainer Joachim Löw muss in den letzten beiden Partien der EM-Qualifikation auf Kai Havertz verzichten. Der 20 Jahre alte Offensivspieler vom Bundesligisten Bayer Leverkusen fällt für die Heimspiele gegen Belarus am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Mönchengladbach und gegen Nordirland am 19. November (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Frankfurt mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel aus, wie sein Klub nach einer MRT-Untersuchung am heutigen Montag bekanntgegeben hat. Havertz zog sich die Verletzung am Sonntag beim 2:0 der Leverkusener in Wolfsburg zu.

Zuvor musste Marco Reus (Probleme im Sprunggelenk) absagen. Wegen oder nach Verletzungen hatte Joachim Löw schon bei der Nominierung auf Niklas Süle, Leroy Sané, Julian Draxler, Antonio Rüdiger, Thilo Kehrer, Marcel Halstenberg und Torhüter Kevin Trapp verzichten müssen.

[dfb]