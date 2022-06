Hattrick! Sarah Preuss schießt Eintracht Frankfurt ins Finale

Die U 17-Juniorinnen von Eintracht Frankfurt stehen zum ersten Mal im Endspiel um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft. Die Hessinnen setzten sich im Rückspiel des Halbfinales gegen den 1. FC Union Berlin glatt 4:0 (3:0) durch. Schon das Hinspiel in der Hauptstadt hatte die Eintracht 2:0 für sich entschieden.

Vor 500 Zuschauer*innen im Stadion Riederwald, darunter U 17-Nationaltrainerin Friederike Kromp und Eintracht-Cheftrainer Niko Arnautis, sorgte Frankfurts Torjägerin Sarah Preuss (5./36./40.) schon vor der Pause mit einem lupenreinen Hattrick für klare Verhältnisse. Nach der Pause baute Spielführerin Sarah Wiesner (51.) den Vorsprung noch aus.

Co-Trainer Mirko Tinz vertritt Wolfgang Schmidt

Der Meister der Staffel Süd der B-Juniorinnen-Bundesliga, bei dem Co-Trainer Mirko Tinz den erkrankten Trainer Wolfgang Schmidt vertrat, erwischte direkt einen optimalen Start. Sarah Preuss, die im Vergleich zum Hinspiel für U 17-Europameisterin Loreen Bender (Urlaub) neu in die Frankfurter Startformation gerückt war, nutzte direkt die erste Torchance zum 1:0. Nach einem starken Pass von Paulina Platner bugsierte sie die Kugel mit Hilfe des Innenpfostens und Union-Torhüterin Chayenne Krebs zur frühen Führung über die Linie (5.). Nur wenig später bewahrte Krebs ihre Mannschaft mit einer Glanzparade gegen die freistehende Eintracht-Kapitänin Sarah Wiesner vor einem weiteren Gegentor.

Die Berlinerinnen, die sich als Tabellenzweiter in der Staffel Nord/Nordost erstmals für die Endrunde um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft qualifiziert hatten, zeigten sich vom Rückstand nur wenig geschockt und erarbeiteten sich einige vielversprechende Möglichkeiten. So zielte Laila-Sophie Mewes nach einem Querpass von Anabel Lüdecke ein wenig zu hoch und verfehlte das von Torhüterin Lina Altenburg bereits verlassene Gehäuse. Später lief Amelia Rugala allein auf das Frankfurter Tor zu, wurde jedoch in letzter Sekunde von Eintracht-Abwehrspielerin Lisa Berger gestoppt.

Durch schnelle Angriffe machten die Gastgeberinnen schon vor der Pause praktisch alles klar. Beim 2:0 (36.) umkurvte Sarah Preuss Union-Torhüterin Chayenne Krebs und traf ins leere Tor. Nur vier Minuten später war sie mit einem sehenswerten Lupfer erfolgreich (40.) und machte ihren Hattrick perfekt. In der Nachspielzeit hätte die überragende Sarah Preuss fast noch ihren vierten Treffer erzielt, scheiterte jedoch an der Latte.

Eintracht-Kapitänin Wiesner stellt Endstand her

Obwohl die Endspielteilnahme schon zu diesem Zeitpunkt in nahezu unerreichbare Ferne gerückt war, gaben sich die Gäste nicht auf, sondern bemühten sich auch während der zweiten Halbzeit stets um eine Ergebniskorrektur. Allerdings blieb das Team von Union-Trainerin Anja Matthes dabei ohne Erfolg.

Auf der Gegenseite leitete Dreifachtorschützin Sarah Preuss den vierten Eintracht-Treffer ein. Ihre Vorbereitung nutzte Sarah Wiesner zum 4:0 (52.). In der Folgezeit verhinderte die Berliner Torhüterin Chayenne Krebs weitere Eintracht-Tore. Außerdem verfehlte ein sehenswerter Distanzschuss von Paulina Platner nur knapp sein Ziel. Deshalb blieb es schließlich beim 4:0.

Im Endspiel am Samstag, 25. Juni (ab 11 Uhr), muss Eintracht Frankfurt auswärts bei Nord/Nordost-Meister Hamburger SV antreten. Endet das Endspiel nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden, so erfolgt eine Verlängerung von 2 x 10 Minuten. Steht auch nach der Verlängerung kein Sieger fest, wird die Entscheidung durch Elfmeterschießen herbeigeführt. DFB-TV überträgt erneut live.

[mspw]