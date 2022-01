Hartmann und Holzherr komplettieren Geschäftsführung

Die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG ist komplett. Die Gesellschafterversammlung hat mit der Bestellung von Manuel Hartmann und Markus Holzherr die beiden bisher noch offenen Geschäftsführerpositionen besetzt. Bereits im Dezember wurden mit Oliver Bierhoff (Nationalmannschaften & Akademie), Dr. Holger Blask (Marketing, Vertrieb & Events) und Dr. Frank Biendara (IT & Digitales) die ersten Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG berufen.

Als Geschäftsführer Spielbetrieb ist Manuel Hartmann ab sofort zuständig für die Themen Ligen & Wettbewerbe (u.a. FLYERALARM Frauen-Bundesliga, 3. Liga und DFB-Pokal), Zulassungsverfahren sowie Stadion & Infrastruktur. Markus Holzherr verantwortet den Geschäftsbereich Finanzen & Controlling. Er bleibt auch weiterhin Geschäftsführender Direktor Finanzen, Infrastruktur und Logistik im DFB e.V..

"Mit starkem Team anstehende Aufgaben gemeinsam angehen"

Dr. Holger Blask, Sprecher der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG, sagt: "Ich freue mich, dass die Geschäftsführung der DFB GmbH & Co. KG nunmehr komplett ist und wir mit diesem starken Team die anstehenden Aufgaben gemeinsam angehen können."

Manuel Hartmann sagt: "Die neue Aufgabe gehe ich mit Begeisterung an und bin hoch motiviert, meine Erfahrung und die Expertise meines gesamten Teams weiter einzubringen, um die DFB-Ligen und Wettbewerbe sowie die Bereiche Zulassungsverfahren sowie Stadion & Infrastruktur optimal zu organisieren und weiterzuentwickeln."

Markus Holzherr sagt: "Nachdem ich schon die Planung und Vorbereitung in diesem Change-Prozess aktiv begleiten durfte, freue ich mich umso mehr, nun auch im operativen Geschäftsbetrieb meinen Beitrag zum Erreichen unserer gemeinsamen Ziele leisten zu können."

