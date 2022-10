Harchaoui: "Stolz, den Adler auf der Brust zu tragen"

Es war der erhoffte Start nach Maß für die deutsche U 17-Nationalmannschaft: Im ersten Spiel der EM-Qualifikation im moldawischen Orhei gewann die Mannschaft von Trainer Christian Wück gegen den Gastgeber Moldau mit 4:0 (2:0). Das dadurch gewonnene Selbstbewusstsein will auch Fayssal Harchaoui nutzen, um die kommenden Partien gegen Lettland und die Slowakei erfolgreich zu gestalten. Im DFB.de-Interview blickt der Mittfeldspieler des 1. FC Köln zurück und voraus.

DFB.de: Das Spiel gegen Moldau war das erste Pflichtspiel Ihrer Nationalmannschaftskarriere. Was für ein Gefühl war das?

Fayssal Harchaoui: Einfach überragend. Wir alle haben auf diesen Moment sehr lange gewartet und hingearbeitet. Ich spreche für das gesamte Team, wenn ich sage, dass man stolz ist, den Adler auf der Brust zu tragen. Umso besser, dass uns der Start in das Spiel und die gesamte EM-Qualifikation so gut gelungen ist.

DFB.de: Ein 4:0 ist wahrscheinlich genau das, was Sie sich zum Auftakt vorgestellt haben?

Harchaoui: Das Team ist mit großer Überzeugung in die Partie gegangen, das Spiel zu gewinnen. Im Großen und Ganzen haben wir es dann trotz schwieriger Platzverhältnisse gut gemacht, auch wenn es Phasen gab, in denen wir nicht das auf den Rasen gebracht haben, was wir uns vorgenommen hatten. Aber auch die haben wir überwunden und das Spiel am Ende verdient mit 4:0 gewonnen.

DFB.de: Wie wichtig war der Treffer in der zweiten Minute?

Harchaoui: So ein frühes Tor ist immer sehr wichtig, um unseren Gegnern gleich zu zeigen, dass wir voll da sind. Wir sind im Anschluss dominant aufgetreten und haben gezeigt, dass wir mehr wollen. Vor dem Tor waren wir an diesem Tag sehr effektiv, dennoch können wir sicher noch mehr. Gegen Lettland wollen wir noch mal eine Schippe drauflegen.

DFB.de: Für einen defensiven Mittelfeldspieler ist es aber wahrscheinlich genauso wichtig, kein Gegentor gefangen zu haben?

Harchaoui: Mit dieser Zielsetzung sind wir auch ins Spiel gegangen. Es gab jedoch Phasen, in denen wir zu viele einfache Ballverluste hatten und so in vermeidbare Konter gelaufen sind. Aber auch diese Momente konnten wir am Ende gut wegverteidigen und haben verdient zu null gespielt.

DFB.de: Haben Sie einen Unterschied zu den Freundschaftsspielen zuvor gespürt?

Harchaoui: Auf jeden Fall. Als wir auf den Platz gegangen sind, habe ich bei allen Jungs gesehen, dass sie bereit sind. Gegen Moldau war bei jedem eine Ernsthaftigkeit zu spüren, gleichzeitig hatten wir auch ein Lächeln auf den Lippen. Wir alle sind gerade in der Stimmung: Endlich EM-Quali – wir sind heiß drauf und wir wollen gewinnen. Man merkt, dass es um mehr geht.

DFB.de: Welche Ziele haben Sie mit der U 17-Nationalmannschaft?

Harchaoui: Als Erstes will ich hier alle Spiele gewinnen und kein Gegentor kassieren. Wenn wir uns dann für die Eliterunde qualifiziert haben, ist auch dort mein Ziel, den ersten Platz zu erreichen. Bis zur Europameisterschaft müssen wir weiter hart an uns arbeiten, damit wir dort bestmöglich bestehen können.

DFB.de: Werfen Sie doch bitte mal einen Blick auf die kommenden Spiele. Welche Erwartungen haben Sie?

Harchaoui: Ich erwarte Lettland und die Slowakei ähnlich wie Moldau. Alle drei Mannschaften spielen sehr körperbetonten und robusten Fußball. Darauf sind wir vorbereitet und können somit auch gut dagegenhalten.

DFB.de: In der U 15 und U 16-Nationalmannschaft gibt es noch keinen festen Kader, wie eingeschworen sind Sie als Team schon?

Harchaoui: Wir verstehen uns alle sehr gut. In den Vereinen sind wir zwar Konkurrenten, beim DFB sind wir aber mittlerweile ein eingeschworener Haufen und machen auch abseits des Platzes viel zusammen.

