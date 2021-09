Spielort gegen Liechtenstein: der Kybunpark in St. Gallen

Hansi Flicks Premiere: Baku in Startelf, Kimmich Kapitän

Der neue Bundestrainer Hansi Flick gibt bei seinem ersten Auftritt der deutschen Nationalmannschaft einem U 21-Europameister die Chance. Ridle Baku vom VfL Wolfsburg steht im WM-Qualifikationsspiel heute Abend (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) gegen Liechtenstein in der Startelf. Es ist das zweite Länderspiel für den 23-Jährigen. In Abwesenheit von Kapitän Manuel Neuer trägt im schweizerischen St. Gallen Joshua Kimmich in seinem 60. Länderspiel die Binde. Ilkay Gündogan läuft zum 50. Mal mit dem Adler auf der Brust auf.

Die deutsche Startelf: Leno - Baku, Kehrer, Kimmich (K), Havertz, Werner, Musiala, Süle, Sané, Gosens, Gündogan.

[dfb]