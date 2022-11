Hansi Flick gibt WM-Kader am 10. November bekannt

Bundestrainer Hansi Flick wird am 10. November 2022 in einer Pressekonferenz den Kader für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar bekanntgeben. Vor dem Turnierstart bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft vom 14. bis 18. November in Maskat auf die Gruppenhase der WM vor, wo das DFB-Team auf Japan (23.11.2022, ab 14 Uhr MEZ), Spanien (27.11.2022, ab 20 Uhr MEZ) und Costa Rica (01.12.2022, ab 20 Uhr MEZ) treffen wird.

Zuvor trifft die Mannschaft von Hansi Flick im einzigen Vorbereitungsspiel im Sultan-Qabus-Sportzentrum in Maskat auf den Oman (16.11.2022, ab 16 Uhr MEZ), ehe es zwei Tage später in das Teamquartier "Zulal Wellness Resort" im Norden von Katar geht.