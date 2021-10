Hansi Flick: "Eine Mannschaft, die definitiv Fußball spielen kann"

Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet morgen das nächste Spiel der WM-Qualifikation gegen Nordmazedonien (ab 20.45 Uhr, live bei RTL). Kurz vor der Abreise nach Skopje stellten sich Bundestrainer Hansi Flick und Serge Gnabry, Torschütze zum Ausgleich im Spiel gegen Rumänien, auf der Pressekonferenz den Fragen der Medienvertreter. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Hansi Flick über...

... Gegner Nordmazedonien: Wir treffen auf eine Mannschaft, die definitiv Fußball spielen kann. Unter ihrem neuen Trainer sind sie noch ungeschlagen und natürlich haben sie auch durch das Ergebnis im Hinspiel viel Selbstvertrauen. Wir müssen uns auf eine super Stimmung im Stadion einstellen. Aber wir wollen unser Spiel spielen, unsere Philosophie durchziehen und gewinnen.

... Timo Werner: Was aktuell passiert, kann ich natürlich nicht ändern. Was ich sagen kann, ist, dass Timo seine Aufgaben bei uns sehr gut erfüllt, super in die Tiefe geht, Räume findet und weiß, wo die Tore stehen. Bei uns in der Mannschaft erfahren alle eine große Unterstützung.

... das Dou Goretzka/Kimmich: Es ist, glaube ich, allen bekannt, dass sie sich auch privat sehr gut verstehen. Beide sind absolute Vollprofis, die enormen Siegeswillen haben. Das haben sie als Taktgeber gegen Rumänien wieder bewiesen. Wir können sehr froh sein, eines der weltweit besten Mittelfeldduos auf der Sechs zu haben.

... die Mentalität der Mannschaft: Eines unserer Ziele ist von Anfang an gewesen, auch für die Fans zu spielen. Die Mannschaft hat gegen Rumänien den Willen gezeigt, das Spiel zu drehen und zu gewinnen. Das Mit- und Füreinander war zu spüren und diese Mentalität kommt auch bei den Fans gut an.

Serge Gnabry über...

... das Hinspiel: Natürlich wurmt uns alle die Niederlage im Hinspiel immer noch. Nichtsdestotrotz ist das jetzt ein neues Spiel, das wir gewinnen wollen und uns für die WM qualifizieren wollen.

... den WM-Titel als Ziel: Wenn man sich den Kader anschaut, haben wir auf jeden Fall die Qualität dazu. Die Tradition der deutschen Nationalmannschaft, den Titel als Ambition zu haben, hat sich nicht geändert. Das ist natürlich ein großes Ziel, aber ohne Ziele ist es auch schwer, etwas zu erreichen.

... das Offensivspiel: Da steckt immer noch Potenzial drin. Wenn wir da schon am Ende wären, könnten wir die Koffer packen und heimfahren. Es ist immer noch Luft nach oben, aber grade im letzten Spiel haben wir schon sehr viel gut gemacht.

[dfb]