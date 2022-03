Hansi Flick: "Das Niederlande-Spiel ist für uns ein Gradmesser"

Am Vortag des Klassikers der Nationalmannschaft gegen die Niederlande am Dienstagabend (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Amsterdam hat Bundestrainer Hansi Flick über Gegner, Personalentscheidungen und den Stand der Vorbereitung gesprochen. Auch Thilo Kehrer beantwortete bei der abschließenden Pressekonferenz die Fragen der Journalisten. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen mitgeschrieben.

Hansi Flick über...

... seine Erwartungen für das Spiel: Wir gehen in jedes Spiel, um zu gewinnen. Wir haben den notwendigen Respekt. Die Niederlande haben eine Mannschaft, die sehr gut Fußball spielen kann, Topspieler in ihren Reihen hat. Das Spiel ist für uns ein Gradmesser, aber auch unsere Mannschaft ist qualitativ gut besetzt. Wir wollen versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen und unser eigenes Spiel durchzuziehen. Jeder Sieg gibt uns mehr Vertrauen, das ist das, was wir brauchen.

... Personalfragen: Die Qualität in unserem Kader ist hoch. Manuel Neuer wird spielen, das kann ich sagen und auch Antonio Rüdiger wird spielen. Es ist immer gut, eine zentrale Achse zu haben. Alles andere müssen wir uns anschauen und werden eine top vorbereitete Mannschaft auf den Platz schicken.

... Thomas Müller: Wenn er seine Leistung bringt, spielt er natürlich immer. Er ist ein Spieler, der der Mannschaft auf und neben dem Platz viel gibt, das ist auch für die Prozesse in der Mannschaft von Vorteil. Auf dem Platz unterstützt er jeden einzelnen. Er ist jemand der mannschaftsdienlich ist und für uns Trainerteam auch der verlängerte Arm auf dem Platz sein kann. Wir brauchen gute Leistungen, und die bringt er. Für mich zählt das Alter nicht groß, er wird auch gegen die Niederlande spielen.

... Jamal Musiala: Er ist ein Spieler, der einfach befreit aufspielt. Das ist schön zu sehen. Er kann mehrere Positionen spielen, deshalb ist es auch eine Überlegung, ihn auf der Sechs spielen und nochmal von Beginn an anfangen zu lassen. Im Detail möchte ich mich aber nicht festlegen, ich möchte abwarten, wie unsere Erkenntnisse sind.

... seinen eigenen Startrekord: Diese Serie interessiert mich ganz wenig. Erst dann, wenn wir Ende Dezember sagen können, acht Spiele in Folge gewonnen zu haben - dann könnte ich damit gut leben, denn jeder weiß, was das heißen würde. Wir haben jetzt das nächste Spiel vor der Brust, da wollen wir gewinnen, den Anspruch müssen wir haben. Ich sehe eine positive Entwicklung in der Mannschaft.

... die neue Standardstärke: Wir haben eine Idee gehabt, als wir Mads Buttgereit verpflichtet haben. Ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm und wir sind froh, dass er im Team ist. Er ist einer, der einen guten Ansatz hat. Es ist auch gut, wenn nicht immer der Cheftrainer Dinge erklärt. Er hat ein paar Punkte, die sehr prägnant sind und die die Spieler gut mitmachen. Es ist dann gut zu sehen, wenn ein Plan aufgeht. Die Bilanz an Standardtoren kann sich schon sehen lassen.

... Nico Schlotterbeck: Er ist ein junger Spieler, der auf einem guten Weg ist. Er ist selbstbewusst aufgetreten, sehr aggressiv gegen den Ball. Er hat gezeigt, dass er eine Bereicherung für die Mannschaft ist.

... Thilo Kehrer: Es ist wichtig, Spieler zu haben, die auf mehreren Positionen spielen können. Er ist eine der Überraschungen, hat mit der Art und Weise, wie er auftritt, viele Pluspunkte gesammelt.

Thilo Kehrer über...

... den nächsten Gegner: Ich kann sagen, dass ich und wir alle uns sehr auf das Spiel freuen. Es wird bestimmt ein anderes Spiel als gegen Israel. Die Niederlande sind eine sehr große Fußballnation mit starken Spielern und einer ähnlichen Mannschaft wie wir: junge, aber auch erfahrene Spieler. Wir können uns auf ein sehr gutes Spiel freuen. Die letzten Spiele haben uns Selbstvertrauen gegeben, das wollen wir zeigen und natürlich ist es auch unser Ziel, zu gewinnen.

... die Rolle des Abwehrchefs: Es ist wichtig für alle Defensivspieler, dass man redet und sich gegenseitig Anweisungen gibt und hilft auf dem Platz. Toni (Antonio Rüdiger, Anm.d.Red.) hat mit seinen 50 Länderspielen morgen mit die meiste Erfahrung im Kader. Er ist jemand, der sehr viel redet und Anweisungen gibt.

... Einsatzgarantien: Einsatzgarantien gibt es nicht. Das muss man sich erarbeiten. Im Fußball geht es sehr schnell und man muss jeden Tag liefern. Wenn das gelingt, hat man gute Chancen zu spielen.

