Hannovers Zugang Ramen Cepele vor Debüt

Bei der U 19 von Hannover 96 steht der von Inter Mailand verpflichtete Ramen Cepele (17) vor seinem Debüt in der A-Junioren-Bundesliga. Der Abwehrspieler gehört bereits zum Kreis der A-Nationalmannschaft von Albanien. Nürnbergs U 19-Torjäger Erik Shuranov trainierte bei den Profis mit und Viktoria Köln richtete einen Torwart-Tag aus. Die DFB.de-Splitter aus der U 19-Bundesliga.

Hannover 96: Bei der U 19 von Hannover 96 könnte am Samstag (ab 14 Uhr) Ramen Cepele im Heimspiel gegen den Eimsbütteler TV sein Debüt in der Staffel Nord/Nordost geben. Der 17 Jahre alte Innenverteidiger war kurz vor dem Ende der Transferperiode vom italienischen Spitzenklub Inter Mailand zu den Niedersachsen gewechselt. "Mit der Verpflichtung von Ramen gehen wir weiter unseren Weg, junge und sehr talentierte Spieler zu 96 zu holen, sie auszubilden und dann in den Profikader zu bringen", sagt Hannovers Sportdirektor Gerhard Zuber. "Ramen wird erst einmal in der U 19 spielen, ist perspektivisch aber für die Profimannschaft geplant." Cepele, der Anfang September erstmals in die A-Nationalmannschaft von Albanien berufen worden war, stammt gebürtig aus der Stadt Conegliano nahe Venedig und durchlief ab der U 15 alle Junioren-Nationalteams Italiens. Zusammengenommen 19-mal war er für die U 15, die U 16 und die U 17 der Squadra Azzurra im Einsatz. Seine familiären Wurzeln liegen allerdings in Albanien. In Hannover hat Cepele eines der Zimmer in dem vor vier Jahren umgebauten Nachwuchsleistungszentrum in der Eilenriede bezogen.

VfL Wolfsburg: Die U 19 des VfL Wolfsburg, die nach zwei Partien in der Staffel Nord/Nordost noch auf ihren ersten Punktgewinn wartet, ist im niedersächsischen Verbandspokal in die dritte Runde eingezogen. Beim Niedersachsenligisten FC Eintracht Northeim wurde die Mannschaft von Trainer Christian Wimmer ihrer Favoritenrolle gerecht und siegte 5:0 (2:0). Dabei glänzte Dino Nuhanovic (13./15./69./77.) mit vier Treffern. Das fünfte Tor steuerte Nathan-Rafael Wahlig (84.) bei. Wimmer war zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. "Wir haben auch in der Höhe verdient gewonnen und besaßen noch zahlreiche Möglichkeiten für einen deutlicheren Erfolg", so der VfL-Trainer. "Auch die Vorgabe, dass wir zu Null spielen, haben wir gut umgesetzt. Gefallen hat mir außerdem, dass die Jungs den Gegner ernst genommen haben. Wir haben sehr konzentriert agiert." In der Liga geht es am Samstag (ab 14 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Hamburger SV weiter.

1. FC Köln: Neue Spieltermine wurden für die U 19 des 1. FC Köln festgelegt. Die Partie vom 2. Spieltag in der Staffel West gegen Rot-Weiss Essen ist nun für Sonntag, 15. November (ab 13 Uhr), angesetzt worden. Die ursprünglich für den 27. September vorgesehene Begegnung war auf Wunsch der Kölner verlegt worden. Wegen einer Corona-Infektion waren einige Spieler in Quarantäne. Um einen Tag auf Freitag, 23. Oktober (ab 14 Uhr), vorverlegt wurde das Derby vom 4. Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen. Zuletzt standen sich diese beiden Teams bereits im DFB-Pokal der Junioren gegenüber, der "Effzeh" setzte sich in Leverkusen 4:0 durch. "Wir sind in einer Phase, in der wir noch keine feste Stammformation haben und sich jeder durch gute Leistungen in die erste Elf spielen kann", so Kölns Trainer Stefan Ruthenbeck. "Das haben unsere Jungs in Leverkusen sehr gut gemacht. Wir sind froh, dass wir im Pokal in der nächsten Runde stehen. Jedes Spiel, das unsere Jungs in dieser Saison bestreiten dürfen, ist gut für ihre Entwicklung." Gegner im Pokal-Achtelfinale am Samstag, 12. Dezember, ist RB Leipzig. In der Liga geht es für Köln am Samstag (ab 11 Uhr) mit der Partie beim MSV Duisburg weiter.

FC Viktoria Köln: Bei Viktoria Köln fand im Sportpark Höhenberg der dritte vereinsinterne Torwart-Tag statt. Torhüter von der U 13 bis zur U 19, die in der Staffel West an den Start geht, absolvierten unter der Leitung des Torwarttrainer-Teams Übungen mit dem Schwerpunktbereich "Raumverteidigung". Komplettiert wurde der Expertenstab von Profi-Torhüter André Weis sowie George Berneanou, Torwarttrainer der ersten Mannschaft. An vier Stationen konnten die Nachwuchsschlussleute etwas lernen. Während der ehemalige Bundesliga-Torwart Georg Koch (jetzt Scout und Übergangstrainer im Leistungszentrum der Viktoria) zusammen mit André Weis den jungen Torhütern das gezielte Wegfausten näherbrachte, simulierten Julian Schwermer (Coach bei der U 12 bis U 15) und George Berneanou eine Raumverteidigung bei gegnerischer Überzahl. Patrik Brencic (Torwarttrainer U 16 und U 17) übte mit den jungen Torleuten den Ablauf zum Fangen einer Flanke. An der abschließenden Station trainierte Marcin Skowronek (Torwarttrainer U 19) mit dem Nachwuchs das Abpassen eines heraneilenden Stürmers im Eins-gegen-Eins.

1. FC Nürnberg: Für Erik Shuranov vom 1. FC Nürnberg hatte die Corona-bedingte Absage der EM-Qualifikationsrunde mit der ukrainischen U 19-Nationalmannschaft auch etwas Gutes. Der mit fünf Treffern bislang erfolgreichste Torschütze der Nürnberger U 19 aus der Staffel Süd/Südwest durfte während der Länderspielpause beim Training der Profis reinschnuppern. Mit Jonas Goß, Jannik Hofmann und David Ismail arbeiteten drei weitere Spieler aus dem A-Junioren-Kader mit der U 21. Ismail gab ebenso wie Stürmerkollege Shuranov beim 4:2 der zweiten Mannschaft im Auswärtsspiel beim VfB Eichstätt sein Regionalligadebüt. Shuranov steuerte sogar einen Treffer bei. Das Trikot der Nürnberger U 19 trägt ab sofort auch Emil Gasdov. Der 17 Jahre alte Torhüter wurde vom kanadischen Erstligisten Pacific FC für zwei Jahre ausgeliehen. Die Spielberechtigung für den Kanadier liegt vor. Er könnte damit schon am Samstag (ab 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern zum Einsatz kommen.

TSG Hoffenheim: Bei der TSG Hoffenheim gab Felix Hagmann sein Debüt für die U 19. Im DFB-Pokal der Junioren gehörte der U 17-Offensivspieler ebenso wie Abdoul Camara und Umut Tohumcu aus dem B-Junioren-Jahrgang 2004 gegen den 1. FC Nürnberg (1:3 nach Verlängerung), Ligakonkurrent in der Staffel Süd/Südwest, zur Startformation. Nach den vorherigen Erstrundenniederlagen gegen den FC Bayern München und beim SSV Ulm 1846 Fußball endete der DFB-Pokal jetzt schon im dritten Jahr in Folge für die U 19 der TSG bereits nach der ersten Runde. "Wir betreiben einen hohen Aufwand, um an diesem spannenden Wettbewerb teilnehmen zu dürfen. Da ist es natürlich enttäuschend, wenn wir so früh ausscheiden", sagt Hoffenheims Trainer Marcel Rapp. "Die Jungs geben Gas, da kann ich ihnen keinen Vorwurf machen. Wir hätten in der ersten Halbzeit einfach das 2:0 machen müssen." In der A-Junioren-Bundesliga geht es für die TSG am Samstag (ab 12 Uhr) mit dem Derby gegen den Karlsruher SC weiter.

