Hannover versteigert Phil Collins' Drumhead

Zu Gunsten der Nachwuchsabteilung von Hannover 96 hat Musiklegende Phil Collins den Niedersachsen ein signiertes Schlagzeugfell zur Verfügung gestellt. Dieses "Drumhead" wird jetzt versteigert. Die U 17 des FC Bayern München testete erfolgreich, der VfL Wolfsburg kann wieder auf Weltmeister-Sohn Lucien Littbarski zurückgreifen. Die DFB.de-Splitter aus der B-Junioren-Bundesliga.

Hannover 96: Die Nachwuchsabteilung von Hannover 96 versteigert ein signiertes Schlagzeugfell ("Drumhead") von Musiklegende Phil Collins. Der 58-Jährige hatte im Juni zwei Konzerte in der Hannoveraner HDI Arena gegeben. Seine beiden Söhne Matthew und Nicolas, der als Drummer seinen Vater auf der Bühne unterstützt, nutzten als Fußballfans die Gelegenheit und ließen sich vom pädagogischen Mitarbeiter Danny Haasler durch das Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 führen. Als Dankeschön erhielt der Verein ein signiertes Schlagzeugfell von Phil Collins. Dieses Souvenir wird nun zugunsten der Arbeit im Leistungszentrum versteigert. Gebote können noch bis zum 30. September per e-mail abgegeben werden. Das Mindestgebot liegt bei 250 Euro. Der Höchstbietende wird im Oktober 2019 von Hannover 96 benachrichtigt. Ex-Nationalspieler und Nachwuchsleiter Michael Tarnat wird das signierte Schlagzeugfell persönlich übergeben.

VfL Wolfsburg: Steffen Brauer, Trainer der U 17 beim VfL Wolfsburg in der Staffel Nord/Nordost der B-Junioren Bundesliga, kann in der Partie am Samstag (ab 11 Uhr) bei Dynamo Dresden wieder mit Lucien Littbarski planen. Der Sohn von Weltmeister und Vereinsbotschafter Pierre Littbarski hat seine Gelb-Rotsperre aus dem Spiel gegen Hertha BSC (1:1) abgesessen und ist wieder spielberichtigt. Der 16-jährige Mittelfeldspieler musste wegen wiederholten Foulspiels vorzeitig vom Feld und deshalb in der Partie gegen den FC Energie Cottbus (2:0) zuschauen.

1. FC Köln: Der zweimalige U 16-Nationalspieler Maximilian Schmid, Torjäger der U 17 des 1. FC Köln aus der Staffel West der B-Junioren Bundesliga, stellte seine Offensivqualitäten jetzt auch bei der U 19 unter Beweis. Der mit sechs Treffern nach sechs Spieltagen beste Torschütze der Mannschaft von Ex-Profi und U 17-Trainer Markus Daun hatte in der vergangenen Woche mit den A-Junioren trainiert. Am Wochenende stand er beim 1:0 der U 19 im Auswärtsspiel beim Wuppertaler SV nicht nur in der Startelf von Trainer Stefan Ruthenbeck, sondern steuerte auch noch per Kopfball den Siegtreffer bei. Für die zweitplatzierte U 17 steht am Samstag (ab 11 Uhr) das Topspiel bei Tabellenführer Borussia Dortmund auf dem Programm. Das Spiel ist gleichzeitig auch die Neuauflage des Endspiels um die Deutsche B-Junioren-Meisterschaft aus der vergangenen Saison. Damals hatten die Kölner in Dortmund 3:2 die Nase vorne. Schmid kam zu einem Kurzeinsatz.

SC Preußen Münster: Die Nachwuchsabteilung des SC Preußen Münster darf sich dank der Unterstützung von Fans über einen Beamer und eine dazugehörige Leinwand freuen. Beim Preußen-Stammtisch, der sich einmal im Monat in einer Kneipe trifft, sammeln Anhänger des Traditionsklubs regelmäßig Geld, das der Nachwuchsabteilung zugutekommen soll. So waren in der Vergangenheit schon Heimtrainer und Freistoßmauern gespendet worden. Preußen-Fan Marc-André Dütschke und Wirt Jürgen Schlun übergaben nun stellvertretend den Beamer und die Leinwand an U 17-Trainer Tobias Harink und Jugendkoordinator Bernhard Niewöhner. "Diese Unterstützung ist für uns sehr wertvoll und zeigt die hohe Identifikation der Fans mit unserer Jugendarbeit", so Niewöhner.

FC Bayern München: Einen Testspielerfolg fuhr die U 17 des FC Bayern München in dieser Woche ein. Am heimischen Campus bezwang das Team von Trainer und Ex-Nationalspieler Miroslav Klose den Nachwuchs des SV Wacker Burghausen 5:3 (4:2). "Es war ein guter Test gegen einen Gegner, der uns mit schnellen Offensivspielern gefordert hat. Mit dem Ball haben wir es ordentlich gemacht, gegen den Ball war es zu wenig", so Klose. Für den FCB waren Marcel Wenig, Nemanja Motika, Grant-Leon Mamedova, Gabriel Vidovic und Younes Aitamer erfolgreich. Am Samstag (ab 14 Uhr) empfangen die Bayern, die in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga Platz vier belegen, den Karlsruher SC.

SpVgg Unterhaching: Marc Unterberger, Trainer der SpVgg Unterhaching, bangt vor der Partie in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga am Sonntag (ab 14 Uhr) gegen die SpVgg Greuther Fürth um den Einsatz von Lukas Maierhofer. Der 16 Jahre alte Mittelfeldspieler musste im Derby beim FC Bayern München (1:3) bereits in der 26. Minute mit Problemen am Sprunggelenk ausgewechselt werden. "Für eine genaue Diagnose müssen wir die MRT-Unterschung abwarten", so Unterberger im Gespräch mit DFB.de. Auch gegen Aufsteiger Fürth vertraut der 30-Jährige auf die bisherige Heimstärke seines Teams. "Nach drei Partien sind wir zu Hause noch unbesiegt und haben fünf Punkte gesammelt. Der Sieger des Duells mit Fürth kann sich etwas von den unteren Plätzen absetzen. Wir werden alles dafür geben, dass wir das sein werden."