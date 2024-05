Hannover 96: Heute mündliche Sportgerichtsverhandlung

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt heute ab 13 Uhr am Frankfurter DFB-Campus mündlich das Verfahren gegen den Zweitligisten Hannover 96.

Verhandelt werden die Vorkommnisse in den Spielen bei Holstein Kiel am 16. Dezember 2023, beim Hamburger SV am 9. Februar 2024, gegen die SpVgg Greuther Fürth am 16. Februar 2024, beim VfL Osnabrück am 24. Februar 2024 sowie gegen den 1. FC Kaiserslautern am 16. März 2024. Zudem werden weitere Vorkommnisse in den Rückrundenpartien bei der SV Elversberg am 20. Januar 2024, gegen den 1. FC Nürnberg am 26. Januar 2024 und gegen den FC Hansa Rostock am 4. Februar 2024 zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung mit den fünf erstgenannten Verfahren verbunden.

Geleitet wird die Sitzung von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.