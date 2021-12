Hannover 96 beim BVB: "Mehr Außenseiter geht nicht"

Die Favoritenrolle ist klar verteilt, wenn Borussia Dortmund und Hannover 96 am Sonntag (ab 15 Uhr) im Viertelfinale des DFB-Pokals der Junioren aufeinandertreffen. Der BVB hat in der West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga nur einem Meisterschaftsspiel nicht die volle Punktausbeute eingefahren. Hannover 96 ist im Pokal aber auch noch ohne Gegentreffer. Das Pokalduell im DFB.de-Faktencheck.

Die Pokalsaison: Die U 19 von Borussia Dortmund hat in der laufenden Spielzeit im Pokalwettbewerb schon zweimal Erfahrungen mit Mannschaften aus der Staffel Nord/Nordost der A-Junioren Bundesliga gemacht. In der ersten Runde machten Bradley Fink, Julian Rijkhoff sowie Doppeltorschütze und U 18-Nationalspieler Samuel Bamba das Weiterkommen beim FC Viktoria Berlin (4:1) perfekt. Auch für das Achtelfinale ging es für den BVB in die Nord/Nordost-Region, genauer gesagt zum FC Carl Zeiss Jena. Durch ein Eigentor von David Thoma und einen Doppelpack von Bradley Fink setzten sich die Schwarz-Gelben 3:1 durch. Hannover 96 kann auf eine "weiße Weste" im Pokal verweisen. Stammtorhüter Liam Tiernan musste noch nicht einmal hinter sich greifen. In den ersten beiden Runden bekamen es die "96er" jeweils mit Ligakonkurrenten zu tun. Beim 3:0 gegen den FC St. Pauli trugen sich Lando-Maximilian Homik, Joyce Philippe Luyeye-Nkula und Fynn Henze in die Torschützenliste ein. Für die Treffer zum 2:0 gegen den FC Hansa Rostock waren Yannik Lührs und Nicolo Tresoldi verantwortlich.

Die Lage in der Liga: 22 von 24 möglichen Punkten - das ist die beeindruckende Bilanz von Borussia Dortmund nach acht Partien in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga. Damit führen die Dortmunder - wenig überraschend - auch die Tabelle an. Verfolger Bayer 04 Leverkusen ist zwar ebenfalls noch unbesiegt, liegt aber nach drei Unentschieden derzeit vier Zähler hinter dem BVB. Nicht nur bei den Punkten, auch bei der Tordifferenz ist Borussia Dortmund führend. 27 erzielte Treffer und erst fünf Gegentore sind jeweils Bestwerte. Dazu kommt noch das internationale Abschneiden. Als einziges deutsches Team überstand der BVB als Tabellenzweiter hinter Sporting Lissabon die Gruppenphase der UEFA Youth League und erreichte die K.o.-Runde. Hannover 96 muss in der Staffel Nord/Nordost bei drei Punkten Vorsprung auf die Gefahrenzone den Blick auch nach unten richten. Im Rennen um den Klassenverbleib haben die "96er" aber den Vorteil von zwei noch ausstehenden Nachholpartien. Der Saisonstart verlief mit nur einem Sieg aus den ersten fünf Begegnungen schleppend. Zuletzt holten die Hannoveraner aber sieben Punkte aus drei Partien.

Die Trainer: Bei der U 19 von Borussia Dortmund steht seit Sommer 2020 Mike Tullberg in der Verantwortung. Der 35 Jahre alte Däne hatte zuvor ein Jahr lang die zweite Mannschaft der Dortmunder in der Regionalliga West betreut, kennt die West-Staffel der A-Junioren-Bundesliga aber auch schon aus seiner Zeit bei der U 19 von Rot-Weiß Oberhausen (Februar 2014 bis Juni 2017). Schon als Aktiver war Tullberg für RWO am Ball (2009 bis 2011) und beendete dort auch seine Karriere. Weitere Stationen waren neben seiner Heimat Dänemark auch Italien (Reggina 1914) und Schottland (Heart of Midlothian). Vom dänischen Verein Vendsyssel (Co-Trainer) ging es 2019 zurück nach Deutschland. Die U 19 von Hannover 96 wird seit Sommer 2018 von einem Meistertrainer betreut. Stephan Schmidt gewann 2011 mit dem VfL Wolfsburg durch ein 4:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Ein Jahr später scheiterten die "Wölfe" erst im Halbfinale hauchdünn am FC Schalke 04 (2:2 und 4:6 nach Elfmeterschießen). Nach Stationen als Cheftrainer in der 2. Bundesliga beim SC Paderborn 07 und beim FC Energie Cottbus kehrte der 45-Jährige im Jahr 2015 in den Nachwuchsbereich zurück und betreute zunächst die U 16 und die U 17 des FC Schalke 04. Vor seinem Wechsel zu Hannover 96 stand der gebürtige Berliner beim Drittligisten Würzburger Kickers an der Seitenlinie.

Die Pokalhistorie: In der A-Junioren-Bundesliga stehen sich Borussia Dortmund und Hannover 96 zwar nicht gegenüber. Allerdings trafen beide Vereine bereits im DFB-Pokal der Junioren aufeinander. In der Saison 2015/2016 entschieden die "96er" die Halbfinal-Begegnung mit dem BVB 2:0 (0:0) für sich. Als Torschützen waren damals Elias Huth (jetzt beim 1. FC Kaiserslautern) und Patrice Epale Otto (SC Staaken) erfolgreich. Im Endspiel behielt Hannover gegen Hertha BSC (4:2) die Oberhand und sicherte sich den bislang einzigen DFB-Pokal-Erfolg. Diesen Triumph kann Borussia Dortmund trotz einer eindrucksvollen Titelsammlung mit acht Deutschen Meisterschaften noch nicht vorweisen. Mit der Endspielteilnahme gegen den SC Freiburg (5:6 im Elfmeterschießen) kam der BVB dem Pokalerfolg in der Saison 2008/2009 am nächsten.

Die Stimmen: "Wir haben uns in dieser Saison einiges vorgenommen. Dazu zählt auch eine erfolgreiche Saison im DFB-Pokal der Junioren. Ein Sieg ist uns dort bislang verwehrt geblieben" sagt BVB-Trainer Mike Tullberg im Gespräch mit DFB.de. "Wir sind uns bewusst, dass wir gegen Hannover in der Favoritenrolle sind. Wir wissen aber um die Stärke des Gegners. Von daher sind wir mehr als bereit und wollen unsere individuellen Stärken ausspielen." Stephan Schmidt, Trainer von Hannover 96, nahm den BVB in dieser Woche noch einmal beim 6:2 gegen Besiktas Istanbul in der UEFA Youth League persönlich unter die Lupe. Schmidt erklärt gegenüber DFB.de: "Wir treffen auf die aktuell beste U 19-Mannschaft in Deutschland. Mehr Außenseiter geht nicht, zumal bei uns viele Spieler fehlen. Die Partie wird eine sehr große Herausforderung für unsere Mannschaft."

Die personelle Situation: Der BVB kann auf einen Großteil seines breiten Kaders zurückgreifen. Samuel Bamba steht wegen eines Faserrisses allerdings noch nicht zur Verfügung. Lion Semic, der sich nach einer langwieriger Muskelfaserriss-Verletzung zuletzt wieder zurückgekämpft hatte, wurde zuletzt durch eine Corona-Infektion zurückgeworfen. Bei Hannover 96 fehlen insgesamt zwölf Spieler aus verschiedenen Gründen (Krankheiten, Quarantäne, Verletzungen). Trainer Stephan Schmidt wird daher einige Nachwuchstalente aus der U 17 in sein Aufgebot berufen.

