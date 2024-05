Hannes Wolf: "Werbung für Jugendfußball"

Zum ersten Mal in der Geschichte gewann ein U 19-Team in einer Saison den DFB-Pokal der Junioren und die Deutsche A-Junioren-Meisterschaft. Die TSG Hoffenheim machte dieses Novum nach dem Pokalsieg in Potsdam (3:2 nach Verlängerung gegen den SC Freiburg) mit dem Triumph im Meisterschaftsendspiel bei Borussia Dortmund (3:1) perfekt. DFB.de mit den Stimmen aus dem Oberhausener Stadion Niederrhein.

Holger Bellinghoff (Vorsitzender des DFB-Jugendausschusses): Zwei sehr starke Mannschaften sind in diesem Finale aufeinandergetroffen. Das Momentum war auf der Seite der Hoffenheimer. Sie waren da, als es drauf ankam, und haben es deshalb auch verdient. Glückwunsch an die TSG, die mit dem Doublesieg für eine Premiere gesorgt hat.

Hannes Wolf (DFB-Direktor Nachwuchs, Training und Entwicklung): Es war unter dem Strich ein verdienter Sieg für die TSG Hoffenheim in einem sehr guten Finale, das mir ausgezeichnet gefallen hat - sowohl individuell als auch mannschaftlich. Insgesamt war es Werbung für den Jugendfußball. Der neue Deutsche Meister war einen Tick gefährlicher. Deshalb geht der Sieg aus meiner Sicht in Ordnung.

Heiko Westermann (Co-Trainer U 19-Nationalmannschaft): In der ersten Halbzeit war es noch ein sehr ausgeglichenes Spiel. Nach der Pause war die TSG Hoffenheim das bessere Team und hat daher auch verdient gewonnen. Staffelsieg, DFB-Pokal und Deutsche Meisterschaft: Mehr kann man nicht erreichen.

Tobias Nubbemeyer (Trainer TSG Hoffenheim U 19): Die Jungs haben alles auf den Platz gebracht, was in ihnen drinsteckt. In der zweiten Halbzeit hatten wir mehr Körner im Tank, haben aber auch bei den Kontersituationen gut verteidigt. Besonders beeindruckend ist bei unseren Spielern die mentale Stärke, die sie auszeichnet und die ihnen auch gute Voraussetzungen für eine mögliche Profikarriere bietet. Es war entscheidend, dass wir immer bei uns geblieben sind. Das gesamte Trainerteam und der Staff haben großen Anteil an diesem Erfolg. Jetzt haben wir allen Grund zum Feiern.

Mike Tullberg (Trainer Borussia Dortmund U 19): Wir sind gut ins Spiel gestartet und haben es leider nicht geschafft, in Führung zu gehen. Das Gegentor zum 0:1 darf uns in dieser Form nicht passieren. Danach haben wir uns jedoch zurückgekämpft und sind auch verdient zum Ausgleich gekommen. Sehr schade, dass wir in einem 50:50-Spiel durch zwei Standardgegentore auf die Verliererstraße geraten sind. Wir haben alles versucht. Die TSG Hoffenheim ist sicherlich nicht unverdient Deutscher Meister geworden.

Frank Kramer (Leiter Nachwuchsabteilung TSG Hoffenheim): Das Team hat eine grandiose Saison auch noch mit dem Meistertitel gekrönt und sich dabei gegen einen sehr guten Gegner durchgesetzt. Trainerteam und Staff arbeiten hervorragend mit den Jungs zusammen. Die Mannschaft ist eine echte Einheit mit Teamgeist und Geschlossenheit

Lars Ricken (Geschäftsführer Sport Borussia Dortmund): Beide Mannschaften hatten eine Vielzahl an Tormöglichkeiten. Gerade in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hätten wir in Führung gehen können. Gerade in einem solchen Finale musst du eiskalt sein, wenn du als Gewinner vom Platz gehen willst. Es war ein offenes Spiel mit leichten Vorteilen für die TSG. Bitter ist, dass zwei Standards die Partie gegen uns entschieden haben.

Max Moerstedt (Torschütze TSG Hoffenheim U 19): Wir sind überglücklich, dass wir nach dem Gewinn des DFB-Pokals auch noch die Deutsche Meisterschaft geholt haben. Das ist ein überragendes Gefühl. Jetzt werden wir ordentlich feiern.

Paul Hennrich (Torschütze TSG Hoffenheim U 19): Ich hatte schon beim Aufwärmen einen Freistoß geschossen und dabei ein gutes Gefühl. Deshalb habe ich mir auch im Spiel den Ball geschnappt. Umso schöner, dass er reingegangen ist und ich der Mannschaft so helfen konnte.

[mspw]