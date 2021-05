Hannes Wolf kehrt zum DFB zurück

Nach seinem zweimonatigen Engagement bei Bundesligist Bayer 04 Leverkusen kehrt Hannes Wolf in der kommenden Saison wieder zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) zurück. Der Fußball-Lehrer rückt im Rahmen der Trainerrotation von der U 18- in die U 19-Nationalmannschaft auf.

Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler, der als neuen Cheftrainer Gerardo Seoane vom Schweizer Meister Young Boys Bern verpflichtet hat, beurteilt Hannes Wolfs Arbeit in den vergangenen Wochen als "effektiv und zielführend. Wir waren angeschlagen. Hannes hat der Mannschaft mit seinem Trainerteam neues Leben eingehaucht. Unsere Idee ist aufgegangen. Er wird jetzt wie abgesprochen zum DFB zurückkehren."

"Das war eine tolle Horizonterweiterung für Hannes"

Der 40 Jahre alte Wolf betont seine "Dankbarkeit für das Vertrauen von Bayer 04 und vor allem auch von allen Mitarbeitern rund um das Team, aus einer sehr schwierigen Situation heraus um das Ziel Europa kämpfen zu dürfen. Dieses Ziel haben wir erreicht, und dafür gebührt der Mannschaft, die trotz erheblicher Verletzungsprobleme noch einmal alles gegeben hat, unser Respekt. Jetzt freue ich mich auf meine Rückkehr zum DFB und die Arbeit als U 19-Nationaltrainer."

Über die Trainerausleihe sagt Meikel Schönweitz, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften: "Das war eine tolle Horizonterweiterung für Hannes, mit einer Topmannschaft in der Bundesliga zu arbeiten, zumal er die an ihn gestellte Aufgabe Qualifikation für die Europa League erfüllen konnte. Die Erfahrungen kann er nun in der kommenden U 19-Saison in einem EM-Jahr einfließen lassen. Hannes arbeitet dort mit Spielern, die aktuell auf dem Sprung sind oder das Ziel haben, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Es ist sicher hilfreich, dass ihr Trainer ganze frische Erfahrungen genau aus diesem Bereich mitbringen kann."

[dfb]