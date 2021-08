Hannelore Ratzeburg: "Wir haben einen großen Schritt getan"

Im Rahmen einer digitalen Pressekonferenz haben sich Hannelore Ratzeburg, DFB-Vizepräsidentin für Gleichstellung, Frauen- und Mädchenfußball, Kay Dammholz (DFB-Abteilungsleiter Medienrechte), Siegfried Dietrich (Vorsitzender DFB-Ausschuss Frauen-Bundesligen und Sportdirektor Frauen Eintracht Frankfurt), Bianca Rech (Sportliche Leiterin FC Bayern München) und die Fußballerin des Jahres 2021 Nicole Billa (TSG Hoffenheim) zum Start der neuen Spielzeit der FLYERALARM Frauen-Bundesliga geäußert. Die Saison startet am Freitag (ab 19.15 Uhr, live bei Eurosport und MagentaSport) mit dem badischen Derby zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg.

Ratzeburg über...

...die TV-Übertragung aller Spiele: 132, sprich alle Spiele werden live produziert. Das, finde ich, ist ein toller Weg. Wir wollten für mehr Sichtbarkeit der FLYERALARM Frauen-Bundesliga sorgen und haben einen großen Schritt getan. Ich hoffe, das wird gut angenommen und die Qualität der Liga in die Öffentlichkeit bringen.

...die Rückkehr der Zuschauer zum Saisonstart: Die Vorfreude ist schon groß. Ich hoffe, dass der Zuspruch und die Unterstützung groß sein wird.

Dietrich über...

...die Vermarktung: Es ist total wichtig, dass Sichtbarkeit und Wahrnehmung mit dieser neuen Präsenzstufe gewährleistet ist. Das war eine Forderung der Liga, aber wir müssen schauen, dass wir alle Bereiche professionalisieren und die Voraussetzungen schaffen müssen. Wir können so auf weitere Sponsoren und Partner zugehen, das ist gerade im EM-Jahr besonders wichtig. Es ist für mich ein klein bisschen ein neues Zeitalter. Das wirkt sich auf alle Bereiche aus. Mehr Aufmerksamkeit heißt auch mehr Sponsoren und mit den größeren Mitteln dann einen größeren Kampf um talentierte Spielerinnen.

...die anstehende Saison: Ich erwarte ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem FC Bayern und Wolfsburg. Der Gejagte hat es dabei immer schwerer als der Jäger, Spannung ist auf jeden Fall gegeben. Der Kampf um Platz drei wird noch deutlich heißer, viele werden schauen, wie es mit Hoffenheim in der Champions League läuft, denn Geld verdient wird ab der Gruppenphase. Es wird sich zeigen, wie es angenommen wird. Es gibt aber einige Vereine, die da gerne mitspielen möchten.

...den Stellenwert der Liga: Es ist schön, die Wertschätzung der Spielerinnen zu hören. Ich bin sicher, es wird in der Zukunft wieder ein Sog entstehen, wenn sich die Dinge in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga optimieren. Eine mögliche Aufstockung steht in der Agenda des Ausschusses Frauen-Bundesligen weit vorne. Mit einer größeren Liga ist eine größere Regelmäßigkeit gegeben. Es wäre wichtig, dass man nicht mitten in der Saison drei, vier Wochen Pause hat.

Billa über...

...das Erlebnis Champions League: Das war ein riesen Erlebnis und für viele das erste Mal, dass sie international mit einem Klub unterwegs waren. Für mich war es sehr cool, weil es fünf Tage waren, die wir zusamen zusammen waren und die sehr positiv für uns geendet haben.

...die neue Saison: Es wird hoffentlich sehr spannend dieses Jahr. Wir müssen schauen, wie wir mit der Belastung in der Champions League umgehen, das ist eine neue Herausforderung. In der Liga müssen wir die Konzentration aber dringend hochhalten, die Liga sollte immer obenan stehen.

...das Eröffnungsspiel: Es ist cool, dass wir mit dem Badenderby starten. Es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn man zuhause so in die Liga starten darf.

...Lockrufe aus dem Ausland: Natürlich musste ich schon Angebote ablehnen. Ich habe in Hoffenheim ein sehr gutes Umfeld, wo ich mich sehr wohl fühle. Wir haben unser Ziel erreicht, ich wollte den Weg aber mit der Mannschaft noch weitergehen.

Rech über...

...die Vorbereitung: Unsere Vorbereitungsreise in die USA war extrem spannend, wir haben es von der ersten bis zur letzten Minute aufgesaugt, vieles erlebt. Es war wertvoll für die Gemeinschaft, aber auch sportlich wichtig. Wir haben noch eine Woche Vorbereitung bis es am Sonntag gegen Werder Bremen losgeht. Es war nicht ganz einfach aufgrund der Olympiateilnahmen, aber so weit sind alle an Bord und fit. Wir freuen uns, dass es los geht. Dieses Jahr sind wir der Gejagte, aber grundsätzlich wollen wir genauso erfolgreich sein, wie letzte Saison.

...die neue Saison: Kontinuität ist wichtig. Wir wollen an letztes Jahr anknüpfen. Wir haben eine sehr gute Saison gehabt, da wollen wir wieder hin. Es wird spannend, weil man extrem viel Belastung haben wird mit dem neuen Champions-League-Format. Wissen wird man es erst, wenn man mittendrin steckt im Oktober, November und Dezember. Die Basis wird aber in der Liga gelgt und da ist unser Fokus. Die ersten zwei hatten sich letzte Saiosn schon ein wenig abgesetzt. Ich glaube, dieses Jahr wird es darauf ankommen, wie die Mannschaften durchkommen mit Verletzungen und Belastungen. Sportlich wird es wohl Wolfsburg oder Bayern werden, aber ich bin da vorsichtig mit der Aussage, weil andere Mannschaften in der Lage sind, beide zu ärgern. Das haben wir teilweise letztes Jahr gesehen und das wird dieses Jahr auch so sein.

...andere Ligen: Die Engländer sind uns ein paar Schritte voraus und haben wegen ihres Fernsehdeals andere Möglichkeiten. Andererseits sind sie gerade bei den jungen Spielerinnen wegen des Brexits jetzt etwas beschränkt. Vor Frankreich brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir haben eine sehr gute Liga, wenn man sieht, wie eng die Mannschaften beieinander liegen. Es gibt viele junge Spielerinnen mit sehr viel Potenzial und wir wachsen wieder.

Dammholz über...

...die Bedeuting des Fernsehdeals: Wir habe mit unserem Partner Telekom eine große Investmententscheidung getroffen, alle spiele auf MagentaSport zu zeigen. Dazu wird wie gehabt ein Spiel live auf Eurosport zu sehen sein und in der ARD-Sportschau wird zu Beginn ein Spiel als Dreiminüter gefeatured und - das ist zumindest der Plan der ARD - entweder im Livestream oder im Free-TV auf den Dritten Programmen gezeigt. Das ist ein unglaublicher Schritt nach vorne. Die Sichtbarkeit gibt weitere Möglichkeiten der Vermarktung. Wir müssen aber alle mehr tun, auch wenn das ein wichtiges Zeichen ist, das wir jetzt geliefert haben. Der DFB muss mehr tun, die Medienpartner und Klubs auch. Wir müssen auch die Klubs mehr in die Pflicht nehmen und die Professionalisierung vorantreiben.

