Hanna Glas: "Hoffenheim ist sehr gefährlich"

In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga thront der FC Bayern München schon wieder ganz oben. In der Champions League gab es am Dienstag mit dem 0:0 bei Benfica Lissabon hingegen einen kleinen Dämpfer. Im DFB.de-Interview ordnet Münchens Innenverteidigerin Hanna Glas (28) die Ziele für diese Saison ein. Vor allem aber spricht die schwedische Nationalspielerin über das Topspiel am Samstag (ab 17.55 Uhr, live auf MagentaSport) gegen die TSG Hoffenheim.

DFB.de: Frau Glas, in der vergangenen Saison haben Sie das Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim nach 2:0-Führung noch mit 2:3 verloren. Ist das wieder ein Thema?

Hanna Glas: Nein, das haben wir aus unserer Erinnerung gestrichen. (lacht) Jetzt haben wir eine neue Saison. Was war, spielt nun keine große Rolle mehr.

DFB.de: Mit welchen Erwartungen gehen Sie in die Partie?

Glas: Es ist ein echtes Spitzenspiel. Wir treffen als Spitzenreiter auf den Tabellendritten. Das ist doch eine super Ausgangslage. Ich freue mich sehr darauf. Das sind die großen Partien, denen man entgegenfiebert.

DFB.de: Wie schätzen Sie Hoffenheim ein?

Glas: Sie sind sehr gefährlich. Wir müssen Top-Niveau erreichen, um Hoffenheim zu schlagen. Das zeigt die Erfahrung. In der FLYERALARM Frauen-Bundesliga hat die TSG zuletzt 2:1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. In der Champions League haben sie am Dienstag den dänischen Vertreter HB Köge klar mit 5:0 besiegt. Wir sind gewarnt. Wichtig ist aus meiner Sicht, dass wir an unsere Leistungen aus der Meisterschaft anknüpfen können, also konsequent verteidigen und vorne unsere Möglichkeiten nutzen.

DFB.de: Nach vier Spielen haben Sie vier Siege auf dem Konto, dazu ein Torverhältnis von 21:0.

Glas: Damit sind wir sehr zufrieden. Das ist ein perfekter Start für uns. Wir stehen in der Defensive sicher. Es ist sehr schwer, ein Tor gegen uns zu schießen. Vorne sind wir immer für Treffer gut.

DFB.de: Es fällt auf, dass Sie als Abwehrspielerin auch schon zweimal erfolgreich waren. Woher kommt Ihre Torgefährlichkeit?

Glas: Das liegt einfach am System. Bei uns können je nach Situation alle Spielerinnen nach vorne gehen und versuchen, ein Tor zu schießen. Die Position spielt dabei keine Rolle. Grundsätzlich basiert unser Spiel auf viel Ballbesitz. Dadurch kommt man bei uns auch als Abwehrspielerin immer wieder mal in aussichtsreiche Positionen im gegnerischen Strafraum. Mir gefällt das gut.

DFB.de: Warum hat es denn am Dienstag in der Champions League bei Benfica Lissabon nicht geklappt?

Glas: Das war leider nicht unser bestes Spiel. Deshalb war es umso wichtiger, dass wir hinten nichts zugelassen haben. Benfica hat es nicht schlecht gemacht. Aber wir haben leider unsere Chancen nicht genutzt. Wir haben ein paar Fehler gemacht, die auf diesem Niveau eben nicht passieren dürfen. Aber wir lernen daraus, werden es analysieren und es beim nächsten Mal besser machen.

DFB.de: Die nächsten Gegner sind BK Häcken aus Schweden und das europäische Topteam von Olympique Lyon. Was ist möglich in dieser Gruppe?

Glas: In dieser Gruppenphase gibt es keine schlechten Gegner mehr. Ich liebe dieses neue System der Champions League. Das ist einfach großartig und macht riesigen Spaß. Wir nehmen jede Herausforderung gerne an. Sobald wir nicht mehr 100 Prozent unserer Leistung abrufen können, wird es schwierig. Grundsätzlich haben wir natürlich das Potenzial, um weit zu kommen in diesem Wettbewerb.

DFB.de: Ist das aktuell die stärkste Mannschaft, in der Sie jemals gespielt haben?

Glas: Ja, das denke ich schon. Wir haben riesige Möglichkeiten und sind echt super aufgestellt. Und zwar nicht nur auf den Positionen eins bis elf, sondern auch dahinter.

DFB.de: Was ist mit dieser Mannschaft möglich in dieser Saison?

Glas: Wir wollen die deutsche Meisterschaft verteidigen. Was in der Champions League möglich ist, werden wir sehen. Gemeinsam können wir viel erreichen.

[sw]