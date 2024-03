Hamburger SV siegt bei Futsal-DM der Frauen

Der Norden ist auch im Futsal der Frauen ganz oben: Der Hamburger SV hat sich in der zweiten Auflage um die Deutsche Meisterschaft den Titel gesichert. Das Team der Rothosen siegte in der Sportschule Wedau in Duisburg im Endspiel gegen Alemannia Aachen mit 3:1 und darf den Teller für die glücklichen Siegerinnen mit an die Waterkant nehmen.

Die Futsalerinnen aus der Hansestadt treten damit in die Fußstapfen des UFC Münster, der im vergangegen Oktober mit einem 3:1 im Endspiel gegen FC Jesteburg-Bendestorf die Premiere dieses Wettbewerbs für sich entschieden hatte. Beide Vorjahresfinalisten hatten es gut vier Monate nach der letztjährigen Meisterschaft nicht unter die besten sechs Teams geschafft. Das Treppchen komplettiert der FC Ruderting, der sich in einem spannenden Spiel um Platz drei mit 4:3 gegen die Futsal Pathers Köln durchsetzte.

Aachen erst Dritter, nun Zweiter

Nachdem die Spielerinnen des HSV die Vorrunde ohne Gegentor überstanden hatte, lösten sie im Halbfinale am Vormittag mit einem 3:1 gegen Köln ihren Startplatz im Finale. Aachen, das sich in der Vorrunde torlos von den Hamburgerinnen getrennt hatte, siegte in der Vorschlussrunde knapp mit 1:0 gegen Ruderting.

Aachen verbesserte sich nach dem dritten Platz im Vorjahr nun auf den zweiten Platz. Der SV Diez-Freiendiez, der das letztjährige Turnier auf dem sechsten Rang beendet hatte, verbesserte sich nach einem 5:1 gegen den DFC Westsachsen Zwickau im Spiel um Platz fünf ebenfalls um eine Position. Die anderen vier Teams hatten erstmals an der Endrunde teilgenommen.

[sid/bt]