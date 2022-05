Hamburg gewinnt U 16-Sichtungsturnier

Die Auswahl Hamburgs hat mit einer Bilanz von drei Siegen und einem Unentschieden in vier Spielen erstmals das U 16-Junioren-Sichtungsturnier gewonnen. Zum Abschluss des Wettbewerbs, der seit Freitag in der Sportschule Wedau in Duisburg ausgespielt wurde, trennten sich die Hamburger im Topspiel 2:2 von Sachsen. Auf den weiteren Plätzen landeten Rheinland mit neun und Sachsen mit acht Punkten. Das U 17-Perspektivteam des DFB nahm außer Konkurrenz am Wettbewerb teil und fuhren ebenfalls zehn Zähler ein.

"Der dritte Tag war der beste, da haben es die Spieler richtig gut gemacht. Am letzten Spieltag hat man dann gemerkt, dass die Kräfte nachlassen", sagte U 16-Nationaltrainer Christian Wück. "Wir haben weitere Ergänzungen zu unserem bisherigen Nationalmannschaftskader gefunden."

Bei den Sichtungsturnieren sind Sichterteams vor Ort, um möglichst viele Erkenntnisse über den Leistungsstand der einzelnen Jahrgänge zu erfahren. Die besten Spieler und Spielerinnen erhalten dann kurz darauf Einladungen zu DFB-Maßnahmen, wie Leistungstests oder Länderspielen. Die Spielpaarungen der jeweils nächsten Runde ergeben sich immer aus der aktuellen Tabellensituation. Ziel dieses Systems ist es, immer möglichst gleichstarke Teams als Gegner zu haben. So treffen am letzten Spieltag die beiden bestplatzierten Teams der Tabelle aufeinander und spielen zumeist den Turniersieg unter sich aus.